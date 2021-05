Habt ihr auch einen Kettenbrief zu potenziellen WhatsApp-Gefahren erhalten? Konkret geht es um eine offenbar automatisch geänderte Einstellung für Gruppenchats, die ein Sicherheitsrisiko nach sich ziehen kann. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat.

Seit einigen Tagen kursiert ein Kettenbrief in WhatsApp und anderen sozialen Netzwerken, der vor WhatsApp warnt. Die App habe still und heimlich die Datenschutzeinstellung für Gruppenchats angepasst, was unangenehme Folgen für Anwender nach sich ziehen könne. Der Kettenbrief bezieht sich auf den Menüpunkt "Gruppe" (Einstellungen | Account | Datenschutz). Dort lässt sich festlegen, wer den jeweiligen Nutzer zu Gruppen hinzufügen kann. Dort habt ihr die Wahl zwischen "Jeder" und "Meine Kontakte". Dem Warnhinweis zufolge aktivierte WhatsApp zuletzt bei vielen Nutzern die Option "Jeder", obwohl zuvor "Meine Kontakte" festgelegt gewesen war.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Unklarheit über Ursache der Änderung

Der Grund für die plötzlich geänderte Gruppenchat-Einstellung bei vielen Usern ist nicht bekannt. Unter Umständen sorgte eines der letzten WhatsApp-Updates für einen unbeabsichtigten Reset der Gruppen-Optionen. Die dadurch verursachten und im Kettenbrief thematisierten Risiken sind tatsächlich gegeben. Wenn euch jeder beliebige WhatsApp-User ohne eure Zustimmung zu Gruppen hinzufügen kann, sind Betrugsversuchen Tür und Tor geöffnet.

Gefahr durch Spammer und Betrüger

Der Kettenbrief spricht etwas reißerisch von "Kredithaien" und "zwielichtigen Wettchats", vor denen sich Anwender in Acht nehmen müssen – doch auch jede andere Art von Phishing oder Malware-Verbreitung sind über besagte Gruppen möglich. Spammer und Betrüger benötigen lediglich eure Telefonnummer, schon seid ihr ungefragt Gruppenmitglied.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 mini

+ o2 Free M 20 GB Aluminium in Raumfahrt-Qualität (iPhone im neuen Design)

Super Retina XDR OLED Display (13,7 cm, 1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 49,99 € mtl./24Monate: 44,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Wie ihr die Datenschutz-Einstellungen ändert

Wenn WhatsApp auch bei euch die Einstellungen für Gruppenchats zurückgesetzt und "Jeder" aktiviert hat, könnt ihr das leicht wieder ändern. Geht dazu über Einstellungen | Account | Datenschutz | Gruppen zum entsprechenden Menüpunkt. Wählt dort "Meine Kontakte" aus – schon seid ihr vor ungefragten WhatsApp-Gruppenmitgliedschaften geschützt. Übrigens lohnt es sich, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob eure Datenschutz-Optionen noch so sind wie gewünscht. App-Updates ändern hin und wieder Einstellungen, ohne euch zu informieren.