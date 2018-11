Geschenkideen: Technik für unter 50 Euro zu Weihnachten verschenken

Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet und der Countdown bis zum Heiligabend läuft. Falls ihr noch auf der Suche nach Geschenken seid, haben wir einige Ideen aus dem Technik-Bereich, die weniger als 50 Euro kosten.

Innerhalb dieser Preisgrenze bekommt man mehr als Speicherkarten, Adapter oder Ladekabel, ohne dabei zu ganz billigen oder quasi unbrauchbaren Produkten greifen zu müssen. Wir haben unter anderem Kopfhörer, Lautsprecher, einen Fitnesstracker und mehr gefunden, die wir guten Gewissens empfehlen können.

Passendes Produkt Amazon Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung

Fitnesstracker: Xiaomi Mi Band 3 (ca. 30 Euro)

In Sachen Preis-Leistung-Verhältnis ist das Xiaomi Mi Band 3 unschlagbar. Kein anderer Fitnesstracker mit Pulsmessung ist so günstig. Inzwischen lässt sich auch Deutsch als Sprache auf dem Wearable auswählen, so dass einer uneingeschränkten Nutzung nichts mehr im Wege steht.

Das Mi Band 3 kommt relativ unauffällig daher. (© 2018 CURVED)

Bluetooth-Lautsprecher: JBL Go 2 (ca. 30 Euro)

Der JBL Go 2 ist ein sehr kompakter Bluetooth-Lautsprecher, den man fast überall mit hinnehmen kann. Etwas Wasser hält er aus und für seinen günstigen Preis, klingt er erstaunlich gut. Ein kleiner Nachteil ist die Akkulaufzeit, die nicht für einen kompletten Tagesausflug reicht.

Der JBL Go 2 ist ein kleiner Lautsprecher zum Mitnehmen. (© 2018 CURVED)

Kopfhörer: OnePlus Bullets (ca. 20 Euro)

OnePlus bietet nicht nur Top-Smartphones zu günstigen Preisen an, sondern hat auch passende Kopfhörer dazu im Angebot. Die OnePlus Bullets klingen für ihren Preis von 20 Euro sehr gut und passen mit ihrem 3,5mm- oder USB-C-Anschluss auch an Smartphones anderer Hersteller. Ihr müsst bei der Bestellung nur die passende Version zum Smartphone des Geschenkempfängers auswählen.

Die OnePlus Bullets passen auch an Smartphones anderer Hersteller. (© 2018 OnePlus)

Smarte Lautsprecher: Google Home Mini (Know!) / Amazon Echo Input (ca. 50 / 40 Euro)

Der Google Home Mini hat den Google Assistant an Bord und bietet sich als Einstieg in die Welt der smarten Lautsprecher und der Smart-Home-Steuerung an. Allerdings fällt er mit seinem regulären Preis von 60 Euro eigentlich aus diesem Ratgeber raus. Es gibt da allerdings noch Know!, das erste Spiel mit dem Google Assistant. Das kostet inklusive Google Home Mini nur 50 Euro. Entweder verschenkt ihr also gleich das ganze Spiel mit dem Lautsprecher oder behaltet Spielplan und Karten und nehmt euren smarten Lautsprecher oder euer Smartphone und spielt die eine oder andere Runde.

Auf dem Kaffeetisch wirkt Google Home Mini unscheinbar. (© 2017 CURVED)

Der Amazon Echo Dot passt als Angebot in die anvisierte Preiskategorie. (© 2018 CURVED)

Der Amazon Echo Input erweitert klassische Lautsprecher um die Sprachsteuerung Alexa. (© 2018 Amazon)









Eigentlich wollte ich den Echo Dot empfehlen. Amazons günstigster Lautsprecher mit Alexa liegt mit einem regulären Preis von 60 Euro zwar ebenfalls über der anvisierten Preisgrenze, ist aber in der Cyber-Monday-Woche für die Hälfte zu bekommen. Allerdings hat Amazon schon so viele verkauft, dass er nicht mehr rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegt. Hat die zu beschenkende Person allerdings schon einen Lautsprecher zu Hause, erscheint noch vor Weihnachten mit dem Echo Input eine Alternative. Das Gadget erweitert jeden Lautsprecher per Bluetooth oder 3,5mm-Kabel um vier Mikrofone und die Sprachsteuerung Alexa.

TV-Sticks: Google Chromecast (2018) / Amazon Fire TV Stick (ca. 40 / 40 Euro )

Ihr wollt jemanden mit einem smarten Fernseher beglücken, aber keine Unsummen ausgeben? Dann macht doch das alte TV-Gerät smart. Einzige Voraussetzung: Es muss einen HDMI-Anschluss haben. Dann stehen mit dem Chromecast von Google und dem Fire TV Stick von Amazon gleich zwei TV-Sticks zur Auswahl, die beide 40 Euro kosten.

Der Chromecast von Google hängt eigentlich hinter dem Fernseher. (© 2018 CURVED)

Wenn der Fire TV Stick hinter dem Fernseher hängt, steuert man ihn über die Fernbedienung. (© 2017 CURVED)





Um den Fire TV Stick richtig ausnutzen zu können, sollte der oder die Beschenkte Amazon Prime Video nutzen. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Diese verfügt über ein Mikrofon, über das ihr Amazons Assistenz Alexa Sprachbefehle erteilen könnt. Das erleichtert die Suche nach Filmen, Serien und Apps. Den Chromecast bedient man dagegen hauptsächlich über das Smartphone, kann aber auch den Google Assistant dafür nutzen – vorausgesetzt ein passender smarter Lautsprecher oder ein Smartphone sind vorhanden. Nachteil: Amazon stellt Prime Video auf dem Chromecast nicht zur Verfügung. Netflix und andere Streaming-Dienste stellen aber kein Problem dar.

Externer Akku: Anker Powercore 10.000 (ca. 26 Euro)

Egal ob Smartphone, Tablet, Kopfhörer oder Fitnesstracker: Alle Gadgets brauchen Strom – auch unterwegs. Da bieten sich Akkupacks als Geschenkidee geradezu an. Mit den Produkten von Anker haben wir bisher in der Redaktion gute Erfahrung gemacht. Der Powercore 10.000 ist für mich der optimale Kompromiss zwischen Größe und Kapazität. Die meisten Smartphones kann man damit zwei bis dreimal aufladen.

Virtuelles Guthaben: PSN, Xbox Live Gold, Play Store, iTunes oder App Store, Netflix u.v.m. (ab 15 Euro)

Guthaben-Karten haben etwas von Verlegenheitsgeschenk. Aber wer eine Xbox oder Playstation hat oder sich Apps und mehr im Play Store oder bei iTunes kauft, wird sich bestimmt über die zweckgebundene finanzielle Unterstützung freuen. Gängige Größen im anvisierten Rahmen sind 15, 25 oder 50 Euro.