"Get the fuck out!": Bei diesem Koop-Shooter ist der Name Programm

Die Game Awards liegen gerade hinter uns, aber nach und nach tröpfeln noch ein paar News zu Spielen ein, die es nicht auf die große Bühne geschafft haben. Der neue Koop-Shooter "GTFO", die Abkürzung für "Get the fuck out", bietet haarsträubende Action für bis zu vier Spieler. Wir haben das Video und die ersten Infos für euch.