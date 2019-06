Gigaset GS110: Einsteiger-Handy mit Gesichtserkennung

Gigaset hat das Einsteiger-Smartphone GS110 vorgestellt. Das Gerät, das 119 Euro (UVP) kostet, kommt mit großem Display, Wechsel-Akku, 3-fach-Karteneinschub und dem aktuellen Android 9 Pie (Go Edition). Für das neue Gigaset GS110 sind Wechselschalen in den Farben British Racing Green, Azure Blue und Titanium Grey erhältlich, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Der Akku sei austauschbar und könne bei Bedarf leicht ersetzt werden.

Gigaset hat das Display bis zur Oberkante des Gehäuses gezogen und erreicht dadurch eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll – also rund 15,5 Zentimeter. In der V- Notch sitzen neben der Frontkamera auch der Näherungs- und Helligkeitssensor – der Platz links und rechts daneben wird für die Anzeige von Benachrichtigungssymbolen, Akkuladestand, Empfangsstärke oder Uhrzeit genutzt.

Schnelle Entsperrung durch Face-ID

Als eines der ersten Smartphones in der Einsteiger-Preisklasse bietet das Gigaset GS110 eine Gesichtserkennung (Face-ID) für die einfache und schnelle Entsperrung des Geräts: Die Frontkamera kann auf Wunsch den Nutzer des Smartphones identifizieren und gibt daraufhin den Bildschirm frei. Das Gigaset GS110 hat einen 3-fach-Kartensteckplatz, der neben zwei Nano-SIMs gleichzeitig auch eine Micro-SD-Speicherkarte aufnimmt.

Geladen wird das Gigaset GS110 über die praktische USB- C-Schnittstelle – der neue Standard hat einen Stecker, der sich in beiden Richtungen einstecken lässt. Damit entfällt endlich die Suche nach der richtigen Position. Außerdem lassen sich über USB- C Inhalte wie Videos oder Fotos besonders vom Smartphone auf dem Computer sichern.

Technische Daten: