Gmail gibt Dritten angeblich Zugriff auf eure Mails

Google will Gmail künf­tig nicht mehr für Werbung durch­leuch­ten

Gmail für Android unter­stützt ab sofort GIFs über Googles Gboard-Tasta­tur Christoph Groth 02.04.17

Für Android steht ab sofort ein neues Feature in der Gmail-App zur Verfügung: Via Gboard lassen sich Gifs schnell und einfach in E-Mails einbinden.