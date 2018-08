"God of War" bietet ab sofort "Neues Spiel Plus"-Modus

In "God of War" müsst ihr auch mit Köpfchen vorgehen

Wenn ihr in "God of War" schon jeden Gegner besiegt und jedes Geheimnis gelüftet habt, gibt es für euch womöglich nun einen neuen Grund, den Titel auf eurer PS4 zu starten. Mit einem kostenlosen Update erhält das Spiel einen "Neues Spiel Plus"-Modus. Die große Aktualisierung bietet euch zudem neue Herausforderungen und Rüstungssets.

Habt ihr "God of War" durchgespielt und startet ein "Neues Spiel Plus", behaltet ihr alle eure Fähigkeiten und Gegenstände und könnt die Story erneut durchleben. Selbst eure Waffen sollen erhalten bleiben, berichtet PlayStation Blog. Allerdings wird die Stärke eurer Feinde auf euer Level angehoben, sodass ihr gerade in den Anfangsgebieten kein zu leichtes Spiel haben dürftet. Einige Feinde sollen sich zudem in Kämpfen ganz anders verhalten.

Material für perfekte Rüstungen

Mit dem Update kommen auch neue Möglichkeiten zur Anpassung eurer Ausrüstung, die allerdings nur im "Neues Spiel Plus"-Modus vorhanden sind. Die Entwickler haben das Material "Skap Slag" eingeführt, mit dem ihr Items in der Qualität "Perfekt" herstellen könnt. Zudem gibt es in "God of War" nun komplette neue Sets mit speziellen Fähigkeiten. Darunter offenbar eine Rüstung, die Explosionen auslöst, wann immer ihr Steine für Gesundheit oder Wut einsammelt.

Als Herausforderung führt die Aktualisierung zudem neue Weltenrisse ein. Öffnet ihr einen solchen, müsst ihr euch starken Feinden stellen – flüchten könnt ihr offenbar nicht mehr. Damit ihr euch auf diese Kämpfe noch besser vorbereiten könnt, ist es in "Neues Spiel Plus" machbar, Rüstungen und Talismane zu Verbesserungen zu verwandeln – die Entwickler versprechen interessante Kombinationsmöglichkeiten.