"God of War" räumt bei DICE Awards ab: Das sind die anderen Gewinner

"God of War" ist der große Gewinner der DICE Awards 2019. Der exklusive PS4-Blockbuster hat Publisher Sony Interactive Entertainment unter anderem die Auszeichnung für das Spiel des Jahres eingebracht. Insgesamt verlieh die Jury Preise in 23 Kategorien. Neun davon gingen an das neueste Abenteuer von Kratos.

Kratos übertrifft Link

Damit ist "God of War" sogar noch erfolgreicher als "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" letztes Jahr. Der Nintendo-Hit sicherte sich 2018 den Preis für das Spiel des Jahres, kam insgesamt aber "nur" auf vier Auszeichnungen. Neben dem renommiertesten Award erhielt "God of War" auch die folgenden acht:

Outstanding Achievement in Game Direction

Adventure Game of the Year

Outstanding Achievement in Story

Outstanding Achievement in Sound Design

Outstanding Achievement in Original Music Composition

Outstanding Achievement in Character

Outstanding Achievement in Art Direction

In den Auszeichnungen spiegelt sich wider, dass sich der Titel besonders durch sein hervorragendes Charakter-Design und eine packende Story auszeichnet. Letztere dreht sich um den ehemaligen spartanischen Heerführer Kratos, der sich gemeinsam mit seinem Sohn nordischen Göttern entgegenstellt. Auch uns hat das Spiel vollends überzeugt, wie ihr in unserem Test zu "God of War" nachlesen könnt.

Zwei DICE Awards für "Celeste"

Das einzige weitere Spiel, das sich dieses Jahr mehrere DICE Awars sichern konnte, ist keiner der üblichen Verdächtigen: "Celeste" ist das "Action Game of the Year" und gewann in der Kategorie "Outstanding Achievement for an Independent Game". Letzteres ist allerdings keine große Überraschung, denn "Celeste" erhielt bei den Games Awards 2018 bereits die Auszeichnung für das beste Indie-Spiel. Der folgende Trailer vermittelt einen Eindruck davon, was euch in dem Plattformer mit Retro-Grafik erwartet. Außer für die PS4 ist der Titel auch für Nintendo Switch, Xbox One, PC und Mac erhältlich.

So schnitten andere Top-Spiele ab

Neben "God of War" erhielten auch andere Blockbuster-Games Auszeichnungen. Durchaus überraschend ist, dass sich "Red Dead Redemption 2" mit dem Preis für "Outstanding Technical Achievement" begnügen muss. In anderen Jahren wären dem Western-Hit sicherlich mehrere DICE Awards sicher gewesen. Das Gleiche gilt auch für "Spider-Man", das für "Outstanding Achievement in Animation" ausgezeichnet wurde.

"Super Smash Bros. Ultimate" ist das Kampfspiel des Jahres, das beste Rennspiel heißt "Forza Horizon 4". RPG-Fans legt die Jury dagegen "Monster Hunter: World" besonders ans Herz, das auch wir getestet und für hervorragend befunden haben. Bestes Sportspiel ist etwas überraschend "Mario Tennis Aces" geworden. Auch zu diesem Game findet ihr übrigens einen Test bei uns. In der Kategorie für Strategiespiele und Simulationen trug "Into The Breach" den Sieg davon. Die folgende Übersicht zeigt sämtliche Kategorien und Gewinner: