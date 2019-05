Google löscht Aktivitäts- und Standortdaten künftig auf Wunsch automatisch

Google hat Veränderungen angekündigt, die den Datenschutz vereinfachen sollen. In Zukunft löscht das Unternehmen eure Aktivitätsdaten und den Standortverlauf auf Wunsch automatisch. Das Feature soll "in den kommenden Wochen" ausrollen, also vermutlich im Laufe des Mai 2019.

Das Ganze wird folgendermaßen funktionieren: Ihr legt in den Einstellungen fest, wie lange Google eure Aktivitätsdaten speichern soll – entweder für 3 oder 18 Monate. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Löschung "automatisch und fortlaufend". Das gilt allerdings nur für Daten, die das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt vor mehr als 3 beziehungsweise 18 Monaten erhoben hat.

Datenerhebung von Google deaktivieren

Die automatische Löschung eurer Aktivitäts- und Standortdaten ist optional. Neben den beiden Fristen wird euch noch eine dritte Einstellung zur Auswahl stehen: "Speichern, bis sich sie manuell lösche." Dann müsst ihr euch selbst darum kümmern, die Daten zu entfernen. Eine manuelle Löschung ist jederzeit möglich.

Alternativ könnt ihr bereits jetzt verhindern, dass der Suchmaschinenriese Aktivitäts- und Standortdaten überhaupt erst erhebt. Diese Möglichkeit habt ihr in den "Aktivitätseinstellungen" eures Google-Kontos. Hier findet ihr hinter "Web- und App-Aktivitäten" sowie "Standortverlauf" jeweils einen Schalter.

Wenn ihr diesen umlegt, sodass er ausgegraut ist, "pausiert" Google die Erhebung der entsprechenden Daten. Ist der Schalter dagegen blau, erfasst der Suchmaschinenriese, wo ihr euch gerade aufhaltet und was ihr auf Webseiten und in seinen Apps macht. Ihr profitiert davon unter anderem durch schnellere Suchvorgänge, bessere Empfehlungen und personalisierte Karten. Beachtet, dass das Unternehmen euren Standort auch dann speichert, wenn ihr gerade keinen seiner Dienste verwendet.