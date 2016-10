Google Allo: Erstes Update führt Shortcuts, Schnellantworten und mehr ein

Aktuell heißt es bei Google Allo "Hallo zum neuen Update". Die erste Aktualisierung für den Messenger rollt nämlich für Android aus und erweitert die App um mehrere neue Features. Darunter sind Shortcuts und Schnellantworten für eine komfortablere Benutzung.

Nach dem Update auf Version 2.0 für Android kommen laut einem Twitter-Beitrag von Justin Uberti, technischer Leiter für Google Allo, gleich mehrere neue Funktionen. So sollen App-Shortcuts eingeführt werden: Künftig müsst Ihr auf Eurem Home-Screen also nur noch lange auf das App-Icon gedrückt halten, um eine neue Konversation zu starten. Ebenfalls integriert werden Schnellantworten, die es Euch erlauben, direkt von Eurer Benachrichtigungsleiste aus auf Nachrichten zu reagieren, ohne das Programm öffnen zu müssen. Aber auch das Splitscreen-Feature von Android 7.0 Nougat soll jetzt unterstützt werden, ebenso wird eine GIF-Tastatur in den Messenger integriert.

Allo Pizza und Aussicht auf Version 3.0

Einen genaueren Blick auf die neue Version von Google Allo hat 9to5Google gewagt. In einem Software-Teardown hat die Seite im Code einige weitere Funktionen entdeckt, die bisher aber noch nicht implementiert sein sollen. Darunter finden sich mehrere Themes, mit denen Ihr einzelne Chat-Fenster womöglich in Zukunft schmücken könnt. Einige davon hören auf eher kuriose Namen wie "Wassermelone", "Würmer" oder sogar "Pizza". Im Code werden diese Designelemente als "Fun Chat Themes" bezeichnet.

Auf Twitter hat Justin Uberti aber auch einen Ausblick auf die Features gegeben, die mit einer Aktualisierung auf Version 3.0 zu einem noch unbekannten Zeitpunkt kommen sollen. So ist offenbar geplant, Google Allo mit der Google Duo-App zu verbinden. Dies könnte es ermöglichen, über den in Allo integrierten Google Assistant einen Eurer Kontakte via Google Duo anzurufen. Auch soll mit Version 3.0 die Videofunktion bei Verwendung eines Exynos-Chipsatzes verbessert werden. Diese Recheneinheiten sind hauptsächlich in Samsungs Galaxy-Geräte integriert. Ihr findet die neue Version von Google Allo im Google Play Store.