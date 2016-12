Google: Android und Chrome OS sollen eigenständig bleiben

Gerüchte über eine Zusammenlegung der Google-Betriebssysteme Android und Chrome OS gibt es immer wieder. Vor etwas mehr als einem Jahr, im Oktober 2015, hieß es sogar noch, dass dieser Schritt bis 2017 erfolgen soll. Eine solche Fusion wurde nun allerdings wieder dementiert, wie AndroidAuthority berichtet.

In der Online-Sendung "All About Android" hat Hiroshi Lockheimer, Google Vice President für Android, Chrome OS und Play, sich zu einer möglichen Zusammenlegung der Betriebssysteme geäußert. Laut ihm gebe es "keinen Grund für eine Zusammenlegung". Beide Plattformen seien erfolgreich, weshalb aktuell nur Ziel wäre, "dass beide Seiten voneinander profitieren".

Geteilte Features?

Offenbar strebt Google an, die Verknüpfung zwischen den Betriebssystemen zu verstärken. In diesem Sinne hat das Unternehmen bereits eine Kompatibilität von Android-Apps unter Chrome OS eingeführt. Künftig soll in dieser Richtung laut Lockheimer "eine ganze Menge mehr passieren". Obwohl beide Plattformen eigenständig bleiben, würden sich diese in nächster Zeit also immer mehr annähern.

Chrome OS ist (nach Android) das zweite von Google entwickelte Betriebssystem und ist für Desktop-Systeme gedacht. Das OS basiert auf dem bekannten Google Chrome Browser und ist besonders auf eine Online-Nutzung ausgerichtet. Gerüchten zufolge soll der Suchmaschinenriese allerdings an einem dritten Betriebssystem arbeiten, das diese beiden Plattformen vereint und den Codenamen "Andromeda" trägt. Womöglich befindet sich dieses immer noch in Entwicklung und erscheint unabhängig von den anderen Systemen.