Google Assistant hat künftig gute Nachrichten für euch

Positive Stimmung mit dem Google Assistant: Künftig bietet euch der smarte Helfer gute Nachrichten – und zwar durchaus wörtlich. Eine neue Funktion soll dafür sorgen, dass ihr nur ganz bestimmte Neuigkeiten mitgeteilt bekommt.

Gerade wenn ihr genug von schlechten Nachrichten aus der Welt habt, könnte der Google Assistant euch künftig aushelfen. Wie das Google Blog schreibt, könnt ihr bald mit (übersetzt) "Hey Google, erzähle mir etwas Gutes" positive Neuigkeiten hören. Dem Suchmaschinenriesen zufolge werden das aber keine News über niedliche Tiere oder einfache freundliche Gesten von Menschen sein.

Gelöste Probleme im Fokus

Zu den guten Nachrichten sollen eher Geschichten von Menschen zählen, die wirkliche Probleme lösen oder bei diesen Fortschritte gemacht haben. Als Beispiel nennt Google eine News über Personen, die in Detroit etwas gegen die sinkende Bienenpopulation unternommen haben. Anscheinend nennt euch der Google Assistant mit der neuen Funktion gleich mehrere solcher positiven Neuigkeiten – bleibt nur zu hoffen, dass es auch regelmäßig genügend gute News gibt.

Insgesamt will Google Nutzern offenbar vor Augen führen, dass Probleme lösbar sind – und dass es durchaus möglich ist, etwas zu verbessern oder zu bewegen. Bislang gibt es das Feature wohl nur in den USA. Früher oder später dürften die guten Nachrichten aber auch in Deutschland verfügbar sein. Das Ganze soll auf allen Geräten funktionieren, die über den Google Assistant verfügen – also beispielsweise auf Android-Smartphones und Google Home.