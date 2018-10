Google Assistant: Listen und Notizen sind im Anmarsch

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Google Assistant bald online Notizen und Listen für euch anlegen kann. In der aktuellen Beta zur Google-App sind nun offenbar weitere Details zum Feature zu finden.

Bislang war nur bekannt, dass der Google Assistant eure Listen und Notizen auf einer bereits abrufbaren Webseite speichern würde. Die Beta zeigt laut 9to5Google nun, wie das Feature in die Benutzeroberfläche der Google-App integriert sein wird. Sobald die Funktion für alle Nutzer zur Verfügung steht, soll im "Dienste"-Tab der Google-Assistant-Einstellungen das Menü "Listen und Notizen" bereitstehen.

Google Assistant synchronisiert Listen und Notizen

In diesem Menü könnt ihr anscheinend zum Beispiel einstellen, dass der Google Assistant eure Listen und Notizen kontinuierlich mit ausgewählten Diensten synchronisiert. In der Beta der Google-App steht aktuell aber offenbar nur Google Notizen zur Verfügung. Oder ihr deaktiviert die Synchronisierung vollständig.

Weist ihr den Google Assistant in Zukunft also etwa an, ein Lebensmittel auf eurer Einkaufsliste zu speichern, findet ihr dieses in allen synchronisierten Diensten wieder. Wählt ihr in den Synchronisierungseinstellungen keinen Dienst aus, speichert der Google Assistant eure Einträge dagegen nur in der Web-App "Listen und Notizen".

Ihr könnt die Einträge aber auch direkt in der Google-Assistant-Übersicht einsehen. Öffnet ihr die "Listen und Notizen"-App auf eurem Smartphone oder PC, könnt ihr weitere Einträge auch per Hand vornehmen. Außerdem sei es möglich, bereits vorhandene abzuhaken. "Listen und Notizen" soll bereits auf allen Geräten verfügbar sein, auf denen die Google-App in der Beta-Version 6.33 läuft.