Pixel 4 wird superschnellen Google Assistant als erstes Gerät erhalten

Die nächste Generation des Google Assistant steht vor der Tür. Der Suchmaschinenriese hat auf seiner I/O 2019 nicht nur das Pixel 3a und das 3a XL angekündigt, sondern auch gleich deren Nachfolger schmackhaft gemacht. Mit dem Pixel 4 soll der smarte Assistent um ein Vielfaches schneller werden.

Der neue Google Assistant soll in Echtzeit antworten können – also bis zu zehnmal schneller als in seiner derzeitigen Form, kündigt Google an. Dies soll sich vor allem positiv auf das Multitasking auswirken. So könnt ihr beispielsweise deutlich schneller als aktuell einen Kalendereintrag erstellen, ein Foto finden und mit Freunden teilen und eine E-Mail diktieren. Außerdem könnt ihr dem Assistenten in Zukunft mehrere Aufträge erteilen oder Fragen stellen, ohne jedes Mal "Hey Google" sagen zu müssen.

Unsere Empfehlung Huawei P30 Lite

Start mit Pixel 4

Das alles wird möglich durch eine neue Speicherstruktur der App. Derzeit benötige der Google Assistant in der Cloud rund 100 GB an Platz, um eure Anfragen verstehen und bearbeiten zu können. Mit der neuen Version sind nur noch 0,5 GB an Speicherplatz nötig. Entsprechend kann der Assistent nun lokal auf eurem Smartphone gespeichert werden – und so die hohe Geschwindigkeit ermöglichen.

Die neue Version des Google Assistant soll ihre Premiere auf den "nächsten Pixel-Smartphones" feiern. Dabei handelt es sich voraussichtlich um das Pixel 4 und das Pixel 4 XL, die im Herbst erscheinen. Erst kürzlich ist eine Studie erschienen, der zufolge Googles Assistent den Abstand zu Siri aufgeholt hat. Beide Apps kommen jeweils auf einen Marktanteil von 36 Prozent. Durch die neuen Features seines Assistenten könnte Google im Herbst 2019 zum Marktführer werden.