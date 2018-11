Google Chrome schützt euch künftig vor schädlicher Werbung

Kaum etwas im Internet ist lästiger als Online-Werbung. Teilweise stellen die Anzeigen sogar eine Gefahr dar. Vor diesen soll euch Google Chrome künftig besser schützen. Das hat der Suchmaschinenriese in einem offiziellen Blog-Beitrag angekündigt.

Der neue Schutz wird in Version 71 von Google Chrome implementiert sein, die im Dezember 2018 erscheinen soll. Der Browser wird dann auf in der Vergangenheit negativ aufgefallenen Webseiten sämtliche Anzeigen "entfernen", heißt es in dem Blog-Post. Betroffen seien Seiten mit schädlicher oder zumindest irreführender Werbung.

Webseiten-Betreiber haben 30 Tage Zeit

Als Beispiele nennt Google Anzeigen, die sich als System-Warnungen tarnen oder einen falschen Button zum vermeintlichen Schließen des Fensters enthalten. Einige dieser Anzeigen sollen euch persönliche Informationen entlocken oder euch zum unbeabsichtigten Download von Soft- beziehungsweise Malware verleiten.

Für Webseiten-Betreiber hat Google ein Formular eingerichtet, dass Auskunft darüber gibt, ob die eigene Seite zu den Übeltätern zählt. Nach einer Verwarnung bleiben 30 Tage Zeit, die Seite zu bereinigen, bevor es zur Entfernung der Anzeigen kommt. Wenn euch der neue Schutzmechanismus nicht gefällt, sollt ihr diesen in den Einstellungen auch deaktivieren können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Google gegen irreführende Werbung vorgeht. Allerdings hätten sich die bisherigen Sicherheitsmechanismen von Chrome als nicht ausreichend herausgestellt. Deshalb bestehe die Notwendigkeit für weitere. Google entwickelt seinen Browser regelmäßig weiter: Vor Kurzem hat Chrome zum zehnten Jubiläum etwa ein neues Design erhalten. Gleichzeitig hat das Unternehmen aber auch eine umstrittene Änderung am Login-Verhalten des Browsers vorgenommen.