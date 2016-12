Google Daydream lässt Euch Netflix im VR-Wohnzimmer genießen

Netflix mit Google Daydream VR schauen: Für die Virtual Reality-Plattform ist nun die entsprechende App im Google Play Store verfügbar. Mit einem entsprechenden Headset lassen sich so Filme und Serien in einem digitalen Raum betrachten.

Mit Netflix VR steht Euch das gewohnte Angebot des Video-Streaming-Anbieters zur Verfügung. Im Unterschied zur herkömmlichen Netflix-App versetzt Euch das Programm via Google Daydream in ein virtuelles Wohnzimmer mit einem großen digitalen TV, auf dem Ihr Serien und Filme schauen könnt. Navigiert wird in der App über den Daydream-Controller, versehentlich vorspulen lässt sich durch eine falsche Kopfbewegung also nicht.

Nicht für Gear VR

Laut Android Police soll Netflix VR ausschließlich mit dem Google Daydream VR-Headset und dazu kompatiblen Smartphones wie das Google Pixel funktionieren. Wenn Ihr also beispielsweise die Gear VR-Brille von Samsung besitzt, lässt sich das Programm leider nicht ausprobieren. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Ihr Netflix VR künftig auch mit anderen Virtual Reality-Lösungen nutzen könnt. Für die Nutzung von Netflix ist ein gültiges Abo beim Streaming-Anbieter erforderlich, Neukunden steht ein kostenloser Probemonat zur Verfügung.

Auch andere Video-Streaming-Anbieter, wie der Pay-TV-Sender HBO, haben für Google Daydream bereits eine entsprechende VR-App mit virtueller Umgebung bereitgestellt. Im Gegensatz zu HBO NOW kann Netflix VR allerdings auch in Deutschland genutzt werden. Erst kürzlich haben zudem einige neue Games ihren Weg auf Googles Virtual Reality-Plattform gefunden. Es bleibt abzuwarten, ob das stetig wachsende Angebot letztendlich auch mehr VR-Nutzer anlockt.