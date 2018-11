Google Drive: Kostenpflichtiges Abo für Online-Speicher wird zu Google One

Auch in Deutschland wird aus Google Drive demnächst Google One. Das hat der Suchmaschinenriese nun in einem offiziellen Blog-Beitrag angekündigt. In den USA ist die Umstellung bereits vor einiger Zeit erfolgt.

"In den nächsten Wochen" zieht das Unternehmen "alle kostenpflichtigen Speicherplatzabos" zu Google One um. Nicht davon betroffen sind Geschäftskunden, die G Suite nutzen. Google ändert nicht nur die Bezeichnung seines Cloud-Speicherdienstes, sondern passt auch die Abo-Preise an. Das Preis-Leistungs-Verhältnis soll sich verbessern. Außerdem stehen euch dann zusätzliche Optionen zur Auswahl.

Preise noch nicht bekannt

Der Blog-Beitrag erwähnt weder Preise noch die neuen Abo-Varianten, aus denen ihr künftig wählen könnt. Aus der offiziellen Support-Seite geht zumindest hervor, dass es eine 100-GB- und eine 200-GB-Option geben wird. Wenn ihr von Google Drive kommt und durch eine Werbe-Aktion zusätzlichen kostenlosen Speicher erhalten habt, könnt ihr diesen bei Google One weiterhin gratis nutzen.

Familien wird es außerdem möglich sein, den Speicherplatz eines Google-One-Abos gemeinsam zu nutzen: Bis zu fünf Familienmitglieder erhalten ihren eigenen privaten Speicherplatz und Zugriff auf sämtliche Vorteile von Google One. Dazu zählen unter anderem "Credits" bei Google Play und Vorteilsangebote bei ausgewählten Hotels. Außerdem beraten euch Googles Experten auf Wunsch zu Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens.

Nutzer eines kostenpflichtigen Google-Drive-Abos erhalten vor der automatischen Umstellung eine E-Mail. Für Nutzer des Gratis-Angebotes erfolgt der Wechsel zu Google One dann ebenfalls innerhalb der nächsten Wochen. Ob hierzu ebenso eine Benachrichtigung per E-Mail erfolgt, bleibt unklar. In Google Drive landen aktuell übrigens auch WhatsApp-Backups von Android-Nutzern. Allerdings löscht Google demnächst seit Längerem nicht mehr aktualisierte Backups.