Google Earth für iOS lässt euch nun Entfernungen und Flächen abmessen

Im vergangenen Monat hat Google für die beliebte Karten-App Google Earth ein stark nachgefragtes Feature veröffentlicht: Das Messwerkzeug. Nachdem es bisher nur für Android und Chrome OS verfügbar gewesen ist, folgt nun auch endlich das Update für die iOS-Version der App.

Mit dem Messwerkzeug könnt ihr nun also auch in der iOS-Version von Google Earth Entfernungen und Flächen bestimmen. Der Umgang ist einfach und so könnt ihr von nun an schnell beispielsweise die Distanz zwischen eurem Wohnort und beliebigen Städten, Wahrzeichen, Bergen oder auch dem Nordpol messen.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Luftlinie statt Route im Straßenverkehr

Möchtet ihr lieber wissen, wie groß ein Land, ein See oder ein Wald ist, lässt sich das mit dem neuen Werkzeug ebenfalls in der iOS-App von Google ermitteln. Bisher war der am häufigsten gewählte Weg zum Messen von Distanzen wohl die Eingabe der beiden Endpunkte in Google Maps, nur errechnet dies eben nicht die Entfernung per Luftlinie, sondern die Länge der Route über Straßen, Rad- und Fußwege.

Um das Werkzeug in der iOS-Ausgabe von Google Earth zu benutzen, stellt zunächst im App Store sicher, dass ihr das neueste Update installiert habt. Öffnet dann die Anwendung und tippt einmal lange auf die Karte, bis das Werkzeug ausgewählt ist. Alternativ könnt ihr das Messwerkzeug auch im Menü der App aktivieren.