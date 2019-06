Google plant Smartphone in Buch-Design

Gibt es bald ein Smartphone, das ihr aufklappen und in dem ihr herumblättern könnt? Es hört sich verrückt an, aber: Google scheint genau an einer solch ungewöhnlichen Idee Gefallen zu finden.

Das Unternehmen soll ein Handy mit einem Design planen, das selbst für faltbare Smartphones ausgefallen wäre, berichtet LetsGoDigital. Demnach hat Google bereits Ende 2018 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum ein Patent für ein Falt-Smartphone eingereicht, in dem ihr wie ein Buch blättern können sollt. Das Patent wurde nun veröffentlicht.

Ein Smartphone zum Blättern

Eine Zeichnung des Konzepts findet ihr in einem Tweet am unteren Ende des Artikels. In diesem könnt ihr unter anderem erkennen: Das Smartphone verfügt sozusagen über einen Buchdeckel und vier Seiten. Diese bestehen allerdings eben nicht aus Papier, sondern es handelt sich um vier OLED-Bildschirme.

Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Displays sollen Inhalte anzeigen können, sodass ihr tatsächlich etwas lesen und dann einfach auf die nächste Seite weiterblättern könntet – genau wie bei einem herkömmlichen Buch. Akku, Speicher, Prozessor, Kamera und Co. sollen zudem im "Buchrücken" verarbeitet sein.

Ewiges Konzept oder zukünftiges Top-Smartphone?

Ob und wann Google ein solch faltbares Smartphone veröffentlichten wird, ist nicht bekannt. Wir haben irgendwie auch unsere Zweifel, ob ein solches Konzept je in den Verkauf gehen wird. Die Bildschirme zählen mit zu den teuersten Komponenten eines Handys und das Google-Konzept hat ja gleich eine ganze Reihe von Displays.

Ein solches Patent überrascht allerdings nicht: Google sagte bereits auf der I/O 2019, dass man sich mit großem Interesse mit flexiblen Bildschirmen befasse und gleich mehrere Prototypen entwickle. Dieses Konzept ist jedenfalls ausgefallen und lässt das Samsung Galaxy Fold und das Huawei Mate X schon fast konservativ aussehen.

Faltbare Smartphones gelten allgemein als künftiger Trend. Die bislang vorgestellten Geräte wirkten jedoch noch nicht ausgereift. Alleine die sensiblen Bildschirme (es gibt noch kein biegsames Panzerglas) sind ein Grund, weshalb Nutzer bisher auch relativ reserviert reagierten. Vielleicht gelingt Google ja der erste große Coup.