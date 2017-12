Google Fotos: Collage enthält eure besten Selfies aus 2017

Google Fotos erstellt euch automatisch eine Video-Collage mit den fröhlichsten Fotos: Der Suchmaschinenriese stellt zum Ende des Jahres ein neues Feature für seinen Foto-Dienst zur Verfügung. Bei "Smiles of 2017" dreht sich alles um eure schönen Momente.

Das neue Feature von Google Fotos wurde von Android Police entdeckt. Die Foto-App stellt damit ein kurzes Video zusammen, in dem die "glücklichsten Augenblicke" auftauchen. Die Slideshow sei in der Regel zwischen 40 und 60 Sekunden lang, mit Musik unterlegt und nutze ein Standardformat. Auf einigen mobilen Geräten steht "Smiles of 2017" offenbar bereits zur Verfügung, auf anderen hingegen noch nicht. Möglicherweise würde die Video-Collage auch nur auf Smartphones und Tablets angeboten, auf denen sich viele Fotos mit lächelnden Gesichtern befinden.

Wie beim "Summer of Smiles" 2016

Es sei nicht das erste Mal, dass Google Fotos bestimmte Bilder in einem Video vereint: Bereits im letzten Jahr gab es das Feature namens "Summer of Smiles". Auch damit stellte die App Bilder zu einem kurzen Clip zusammen, auf denen lächelnde Personen zu sehen sind. Im Gegensatz dazu soll "Smiles of 2017" nun aber offenbar für eine größere Zahl an Nutzern ausgerollt werden.

Sobald der Assistent einen kurzen Clip mit den "Smiles of 2017" erstellt hat, sollte auf eurem Gerät ein Pop-up mit der entsprechenden Mitteilung auftauchen. Auf Wunsch könnt ihr das Video mit den lächelnden Gesichtern dann dauerhaft abspeichern. Zuletzt gab es Gerüchte dazu, dass Google euch in Zukunft in der App das Editieren vereinfachen will.