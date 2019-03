Google Fotos: Zuschnitt von Dokumenten soll besser werden

Schon seit einer Weile könnt ihr mit Google Fotos nicht nur Bilder einscannen. Auch Dokumente digitalisiert ihr mit eurem Smartphone über die App. Ein Update soll das Feature nun noch praktischer machen. Allerdings kommt die Neuerung zunächst wohl nur für eines der mobilen Betriebssysteme.

Für Android-Nutzer gibt es in Kürze ein Update der Google-Fotos-App. Wenn ihr künftig ein Dokument einscannt, könnt ihr es automatisch zuschneiden lassen. Die Anwendung soll den Inhalt eurer Aufnahme erkennen und euch dann anbieten, die Einstellungen selbst vorzunehmen. So könnt ihr leichter den Hintergrund entfernen lassen – mit wenigen Fingertipps. Wie das Ganze aussieht, zeigt euch der Tweet am Ende des Artikels.

Vorerst nur für Android

Durch die Änderung könnt ihr noch schneller Dokumente digitalisieren und es sind weniger Schritte als zuvor dafür nötig. Sollte die Automatik allerdings relevante Inhalte abschneiden, könnt ihr die Aufnahme immer noch manuell zuschneiden und anpassen. Generell empfiehlt sich, dass ihr Scans bei guten Lichtverhältnissen vornehmt. Eure Bilder weisen dadurch mehr Details auf. Und das macht es für Google Fotos letztendlich leichter, automatisch Verbesserungen vorzunehmen.

Ihr könnt die Aktualisierung wie üblich über den Google Play Store beziehen. Bislang hat Google das Update der Fotos-App nur für Android angekündigt. iPhone-Nutzer müssen sich demnach noch etwas gedulden, ehe sie von der Neuerung profitieren – seit iOS 11 können Apple-Nutzer allerdings auch die Notizen-App für Scans einsetzen.