Gboard-Tastatur ändert mit Android Q automatisch den Look

Mit Android Q sieht Gboard anders aus. Zumindest, wenn ihr euer System selbst entsprechend umgestellt habt. Damit möchte Google ein einheitlicheres Design für euer Smartphone schaffen. Insgesamt reagiert das Keyboard dann sogar nicht nur darauf, ob ihr euch für einen hellen oder dunklen Look des Systems entschieden habt.

Die dritte Beta von Android Q bringt eine Neuerung für Gboard mit, wie 9to5Google berichtet. Aktiviert ihr in dem Betriebssystem ein dunkles Thema, übernimmt auch die Google-Tastatur den Look. Dabei soll die Keyboard-App sogar darauf achten, welche Farbakzente ihr für euer System gesetzt habt – und übernimmt dieses ebenfalls in das eigene Design.

Noch gibt es Bugs bei Gboard

Zumindest in der Beta soll der automatische Wechsel noch nicht reibungslos funktionieren. Ab und zu sei ein Neustart des Android-Smartphones nötig, ehe Gboard seine Farben selbstständig tauscht. Womöglich ist dieser Bug in der fertigen Version von Android Q aber längst behoben.

Gboard passt seine Farben aber wohl nicht selbstständig an, wenn ihr in den Eisntellungen manuell ein Design für die Tastatur-App festgelegt habt. Selbst eine Aktivierung des Dark Mode von Android Q soll dann keine Änderungen hervorbringen. Wenn ihr danach den automatischen Wechsel wieder einschalten wollt, müsst ihr die App offenbar komplett zurücksetzen – womöglich ein weiterer Bug.

Durch das Update auf Android Q gibt es nicht nur für Gboard Neuerungen. Einige Features, die euch mit der Aktualisierung noch erwarten, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst. Mittlerweile sind auch schon die ersten Smartphones bekannt, die Android 10 erhalten werden.