Google Gboard: Tastatur schlägt Emoji und Sticker vor

Emojis, GIFs und Sticker sind aus der Kommunikation per Messenger nicht mehr wegzudenken. Die Tastatur Google Gboard bietet jene Features ebenfalls und hilft euch nun bei der Auswahl.

Die aktuelle Version empfiehlt die kleinen digitalen Inhalte ab sofort via Autovervollständigung, teilt Google in seinem Blog mit. Das spart euch Zeit und Nerven. Tippt ihr nun zum Beispiel gerade die Nachricht "Guten Morgen" ein, schlägt euch die Tastatur wie gewohnt die möglichen nächsten Wörter vor und nun auch passende Emojis, GIFs und Sticker. In diesem Fall unter anderem einen Frühstücks-Sticker.

Intelligenter Filter im Emoji-Dschungel

Ihr tippt dafür ganz links in der Zeile auf das GIF-Icon und schon zeigt euch die App die thematisch passenden Bildchen an. Das hat den großen Vorteil, dass ihr nicht mehr durch den dichten Dschungel an Emojis, GIFs und Sticker scrollen müsst, sondern euch einfach der Gboard-Vorschläge bedient.

Ein weiteres Beispiel: Wenn ihr eintippt, dass ihr gerade müde seid, schlägt euch Google Gboard ein schlafendes Emoji vor, damit ihr eure Nachricht optisch schön abrunden könnt. Die Neuerung ist für alle Geräte verfügbar, funktioniert aktuell allerdings nur auf Englisch. In Zukunft sollen weitere Sprachen das Feature erweitern und noch nützlicher machen.

Bereits seit einiger Zeit könnt ihr für Googles Android-Tastatur Emojis selber bauen. Zudem testet Google ein sogenanntes Floating Keyboard: Künftig könnt ihr die Google-Tastatur auf dem Display verschieben. Praktisch: Gboard zählt zu den Anwendungen des Suchmaschinengiganten, die bereits über einen Dark Mode verfügen. Das dunkle Design schont den Akku.