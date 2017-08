Google Home im Kleinformat: Google soll einen Echo-Dot-Konkurrenten planen

Gibt's Google Home bald auch in klein?

Das Pixel 2 kommt nicht allein. Zusätzlich zur XL-Variante soll Google eine kleine Version des Google Home und ein neues Chromebook Pixel vorstellen.

Wird auch die Vorstellung des Pixel 2 ein Hardware-Fest? 2016 hatte Google neben seinen beiden ersten Smartphones auch den Smart-Home-Lautsprecher Google Home, die VR-Brille Daydream View nebst Controller und den WLAN-Router Google WiFi vorgestellt. Und auch 2017 soll es mehr geben, als "nur" das Pixel 2 und das Pixel 2 XL.

Konkurrenz für den Echo Dot

Wie Android Police berichtet, plant Google zusätzlich die Vorstellung eines neuen Google Home im Kleinformat. Viel ist über den Lautsprecher nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei aber um eine günstigere Variante des Lautsprechers, um Amazons Echo Dot Konkurrenz zu machen. Mit einem Preis von 60 Euro ist Amazons kleiner Lautsprecher nämlich deutlich günstiger als der 149 Euro teure Google Home.

Dazu soll Google auch ein neues Chromebook Pixel vorstellen. Während Chromebooks anderer Hersteller für gewöhnlich günstig in den Handel kommen, hat Google die beiden ersten Pixel-Geräte mit sehr guter Hardware ausgestattet. Außerdem überzeugten die Notebooks durch hochwertige Materialien und ein schickes Design. Durch die Integration des Play Store hat sich das Betriebssystem Chrome OS mittlerweile zu einer interessanten Windows-Alternative entwickelt. Dazu kommt, dass Google gerade an einem neuen Launcher für das System arbeitet und auch ein spezieller Button zum Aufruf des Google Assistant in Planung sein soll.