Google Home kommt nach Deutschland: Verkaufsstart und Preis stehen fest

Google Home kommt am 8. August 2017 nach Deutschland. Das verkündete das Unternehmen per YouTube-Video. Muss Amazon sich nun Sorgen machen?

Dass Google Home nach Deutschland kommt, ist seit der Entwicklerkonferenz Google I/O klar. Die Frage nach dem "Wann" blieb aber bislang unbeantwortet. Zunächst galt der 3. August 2017 als wahrscheinlich, da Google Frankreich dieses Datum für den Marktstart in Frankreich nannte. Am Dienstag stellte Google dann per YouTube-Video klar: Hierzulande müssen sich Nutzer ein paar Tage länger, bis zum 8. August, gedulden. Dann ist Google Home auch in Deutschland erhältlich.

In dem Video demonstriert Google die Fähigkeiten, über die Google Home hierzulande verfügen soll. Der Google Assistant, die Künstliche Intelligenz hinter dem Lautsprecher, kann unter anderem Fragen zu anstehenden Flügen und zu Öffnungszeiten im Einzelhandel beantworten. Außerdem könnt Ihr über Google Home den Wecker stellen oder Smart-Home-Geräte steuern. Mit tado hat bereits der erste Hersteller Unterstützung für den deutschen Markt angekündigt.

Kann Amazon Echo einpacken?

Ob Amazon sich deswegen schon vorab Sorgen gemacht hat? Der Versandhändler nutzte zumindest den Prime Day am 10. und 11. Juli, um seine Home-Konkurrenten Echo und Echo Dot stark reduziert zu verkaufen. Den großen Echo gab es für 99 Euro statt 179 Euro, den kleinen Dot für 45 Euro statt 60 Euro zu kaufen. Die Sorge scheint berechtigt. In einem groß angelegten Test einer Marketingagentur mussten sich die Echos und deren KI Alexa nach 3000 Fragen dem Google Assistant im Google Home geschlagen geben.

Auch in unserem Test der englischen Version von Google Home machte der Lautsprecher einen guten Eindruck, indem er Fragen ebenso gut oder besser als Alexa beantwortete und das eine oder andere Easteregg zusätzlich auf Lager hatte. Ob sich der gute Eindruck bei der deutschen Version bestätigt, erfahrt Ihr dann im nächsten Test. Auf einem Feld hat der Lautsprecher in Deutschland die Konkurrenz schon abgehängt: Mit einem Preis von 149 Euro ist Google Home in Deutschland 30 Euro günstiger als Amazon Echo.