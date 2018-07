Google Home Max: Ist der HomePod-Konkurrent bald in Deutschland erhältlich?

Bislang ist der Google Home Max noch nicht in Deutschland erhältlich. Dabei handelt es sich um den größten smarten Lautsprecher, den der Suchmaschinenriese anbietet. Bald könnte sich das allerdings ändern: Mittlerweile ist das Gadget im deutschen Google-Store aufgetaucht. Womöglich könnt ihr den HomePod-Konkurrenten also bald auch hierzulande erwerben.

Plötzlich ist er da: Zwischen Google Home und Google Pixel Buds erscheint auf der Startseite des deutschen Google-Stores nun der XXL-Lautsprecher des kalifornischen Konzerns. Doch ein Klick auf den Google Home Max führt bis jetzt noch ins Leere beziehungsweise zurück auf die Startseite (Stand: 9. Juli, 11:30 Uhr). Es ist demnach unklar, ob das Gadget nicht vielleicht versehentlich im Google-Store Deutschland gelandet ist. Es wäre aber gut möglich, dass der Lautsprecher künftig tatsächlich hierzulande angeboten wird. Seit Mitte Juni gibt es immerhin das Konkurrenz-Produkt HomePod, in Deutschland.

Google Home Max – XXL-Variante mit besserem Sound

Im Oktober 2017 hat Google bereits die eigene Palette an Smart-Home-Produkten erweitert – um den Google Home Mini und Google Home Max. Von diesen ist bislang aber nur die Mini-Ausführung in Deutschland erhältlich. Die Premium-Ausführung des Google Home lässt also schon seit einer ganzen Weile auf sich warten. Diese zeichnet sich vor allem durch einen deutlich aufpolierten Sound aus, der sich an seine Umgebung anpasst.

In den USA schlägt sich Googles smarter Lautsprecher offenbar sehr gut und konnte bei Tests von US-Verbraucherschützern auch schon Apples HomePod ausstechen. Das Auftauchen im deutschen Store deuten viele Experten als eindeutiges Signal, dass der Google Home Max nun auch in Deutschland kurz vor der Veröffentlichung steht. Unklar bleibt, wie teuer er hierzulande sein könnte. Zur Erinnerung: In den USA ist der smarte Lautsprecher zum Preis von 399 Dollar erhältlich.