Google Home Max ist laut Verbraucherschützern dem HomePod überlegen

So schneidet der HomePod im Vergleich mit der Konkurrenz ab: Die US-Verbraucherschützer von Consumer Reports, dem dortigen Pendant zur Stiftung Warentest, haben den smarten Lautsprecher von Apple getestet – und kommen zu einer positiven Bewertung.

Den Testern von Consumer Reports zufolge liefert Apples HomePod eine "sehr gute Audio-Performance". Allerdings sei das Gadget in diesem Bereich einigen Konkurrenten unterlegen – nicht nur gebe es etliche kabellose Lautsprecher mit besserem Sound, sondern auch smarte Lautsprecher, die besser klingen. Dies sind nach Einschätzung der Verbraucherschützer Google Home Max und Sonos One. Auch hier wird der Klang mit "sehr gut" bewertet, sei aber in einigen Bereichen noch besser als der von Apples Lautsprecher.

Dröhnender Bass, fehlende Höhen

Abzüge in der B-Note gab es in Bezug auf den HomePod zum Beispiel für den Bass. Dieser sei teilweise ein wenig dröhnend und zu stark betont. Die Mitteltöne hingegen seien mitunter etwas schwammig, sodass zum Beispiel Nuancen bei Gesang, Gitarre oder Horn verloren gingen. Höhen, wie zum Beispiel Becken, seien zu wenig betont.

Insgesamt bewerteten die Tester den Klang des HomePod im Vergleich mit Google Home Max und Sonos One als "ein wenig trübe". Allerdings: Der Klang von allen drei Geräten sei beeindruckend, wenn er mit dem von anderen smarten Lautsprechern verglichen wird. Der beste kabellose Lautsprecher in der Preisspanne des HomePod ist Consumer Reports zufolge der Edifier S1000DB, der in den USA ebenfalls 350 Dollar kostet.

Wie der Teardown von iFixit zeigt, ist in Apples Lautsprecher viel Technik auf engstem Raum zusammengepfercht. Derweil gibt es bereits Gerüchte zu einem Ableger, der vielleicht schon im Jahr 2018 erscheinen könnte – und der zudem günstiger ausfallen soll als das erhältliche Modell.