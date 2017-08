Google Home spielt nun auch Musik von kostenlosen Spotify-Accounts

Google Home ist in Deutschland mit etwas mehr als einem halben Jahr Verspätung im August 2017 in den Verkauf gestartet. Wie unser Test zeigt, gibt es noch einige Baustellen, an denen die Entwickler feilen müssen. Die Kompatibilität mit Diensten und Smart-Home-Hardware von Drittanbietern muss entsprechend der wachsenden Vielfalt ebenfalls immer wieder erweitert werden. Dies ist jetzt zumindest in Bezug auf Spotify geschehen.

Wer mit Google Home Musik über Spotify hören wollte, der musste bisher einen Premium-Account des Streaming-Dienstes besitzen. Die Wiedergabe von Musik über einen kostenlosen Zugang, also inklusive Werbeunterbrechungen, war nicht möglich. Das hat sich nun geändert: Wie die Support-Seite des smarten Lautsprechers von Google aufzeigt, funktioniert Google Home nun sowohl mit Premium- also auch mit kostenlosen Nutzerkonten.

Google Home wächst

Die Fähigkeiten sowie der Nutzen von Google Home dürfte in Zukunft weiter zunehmen. Mit steigender Anzahl der aktiven Geräte, auf denen der Google Assistant läuft, kann Google auch seine KI-Assistenz immer weiter trainieren. Das Verständnis von Wörtern, Befehlen und ganzen Sprachen dürfte damit stetig besser werden.

Auch werden Googles Entwickler ebenso wie die von Apple, Amazon, Microsoft und Co. ihre Schnittstellen für Drittanbieter immer weiter verbessern. Auf diese Weise dürften schließlich auch neue Apps und Smart Home-Komponenten noch besser mit der KI Eurer Wahl zusammenarbeiten als dies zurzeit noch der Fall ist.