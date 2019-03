Google Home unterstützt nun Anrufe mit Google Duo

Google bereichert seine smarten Lautsprecher offenbar um ein neues Feature: Mit Google-Home-Geräten ist es nun wohl möglich, Sprachanrufe über Google Duo zu tätigen. Auf die Funktion ist ein Nutzer bei der Einrichtung seines Google Home Mini gestoßen.

Der Einrichtungsassistent des smarten Lautsprechers habe ihn beim Setup auf das Feature "Duo audio calling" hingewiesen, berichtet Android Police. In dem Tweet am Ende des Artikels könnt ihr euch die Funktion in Aktion anschauen: Bei einem eingehenden Anruf klingelt der Google Home Mini. Außerdem signalisieren vier Leuchten, dass euch jemand erreichen möchte.

Auch in Deutschland verfügbar?

Um einen Anruf anzunehmen, müsst ihr den Google Home (Mini) dem Nutzer zufolge kurz antippen. Haltet ihr den smarten Lautsprecher gedrückt, lehnt ihr den Anruf anscheinend ab. Ein Anruf starten lasse sich in den USA über den Sprachbefehl "Duo audio call Speaker X", wobei "Speaker X" wohl für die Bezeichnung eures Home-Lautsprechers steht.

Unklar ist bislang, ob das "Duo audio calling" auch in Deutschland bereits funktioniert. Denn in der Vergangenheit hat Google neue Features für seine smarten Lautsprecher hierzulande teilweise erst verzögert eingeführt. Das gilt übrigens auch für die Geräte des Suchmaschinenriesen: Den bereits im Herbst 2018 vorgestellten Google Home Hub bietet das Unternehmen bei uns nach wie vor noch nicht an.