Google Home verbindet sich nun auch via Bluetooth

Schon auf der Google I/O hatte das Unternehmen versprochen, die Verbindung von Google Home mit anderen Geräten via Bluetooth zu ermöglichen. Wie Android Central berichtet, ist dies nach einem Update nun möglich.

Innerhalb der Google Home-App findet Ihr in den Geräteeinstellungen nun eine Anzeige für alle Bluetooth-Geräte, die derzeit mit dem smarten Lautsprecher gekoppelt sind. Gleichzeitig habt Ihr die Möglichkeit, Euer Smartphone per Bluetooth mit Google Home zu verbinden, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher.

Zusammenarbeit mit Spotify ebenfalls verbessert

Habt Ihr Google Home und Smartphone verbunden, kann der Sound aus Apps wie Spotify oder YouTube direkt über den smarten Lautsprecher wiedergegeben werden. Durchaus ein praktisches Feature und eine naheliegende Funktion für solch ein Gerät. Angesichts dessen, dass Google Home in den USA schon seit Längerem verkauft wird, ist es also eigentlich verwunderlich, dass das Feature erst jetzt per Update nachgerüstet wird.

Eine weitere Verbesserung, die Google gerade erst an dem smarten Lautsprecher vorgenommen hat, betrifft Spotify. Bis vor Kurzem war die Musikwiedergabe über Google Home und die Streaming-App nämlich nur möglich, wenn Ihr einen Premium-Account besessen habt. Mittlerweile funktioniert dies auch problemlos mit kostenlosen Nutzerkonten. Wir sind gespannt, wie Google den Lautsprecher noch weiterentwickeln wird und was für praktische Apps in Zukunft per Google Assistant gesteuert werden können.