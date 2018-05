Google I/O 2018: So könnt ihr Android P und Co. im Livestream sehen

Am 8. Mai findet die Google I/O 2018 statt. Auf seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz wird der Suchmaschinenriese aller Voraussicht nach Android P und diverse andere Neuigkeiten vorstellen. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Event live oder on demand verfolgen könnt.

Wie üblich wird es auch in diesem Jahr wieder einen offiziellen Live-Stream zur Google I/O geben. Diesen findet ihr auf der Webseite zu dem Event. So könnt ihr von zuhause aus die Keynotes live mitverfolgen. Der Veranstaltungszeitplan kommt euch dabei entgegen. Denn richtig los geht es erst um 19 Uhr, wenn die meisten von euch schon Feierabend haben dürften. Dann wird Google-CEO Sundar Pichai im Rahmen der ersten Keynote das Wort ergreifen. Die Pre-Show beginnt bereits um 18:20 Uhr.

Google I/O 2018 on demand auf YouTube

Wer die Google I/O 2018 nicht live mitverfolgen kann, erhält auf YouTube eine zweite Chance. Auf dem Channel "Google Developers" wird der Veranstalter die Streams im Nachhinein zur Verfügung stellen. Außer zu den Keynotes wird es wohl auch noch Streams und Videos zu anderen Veranstaltungen geben. Diese richten sich aber in erster Linie an Programmierer und dürften für Durchschnittsnutzer eher weniger interessant sein.

Was ihr von der Google I/O 2018 erwarten könnt, haben wir bereits an anderer Stelle ausführlich zusammengefasst. Am interessantesten wird sicherlich die Vorstellung von Android P sein, das wohl eine Gestensteuerung und ein dunkleres UI bieten wird. Darüber hinaus erfahren wir vermutlich Neues zu Google Lens 2.0 und neuen Funktionen für Wear OS.