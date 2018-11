Google kann verlorene Smartphones präziser in Gebäuden orten

Euer verlorenes Android-Gerät könnt ihr dank einer App von Google orten, sperren oder löschen. Das primäre Ziel ist sicherlich, das Smartphone wiederzufinden, während die beiden anderen Optionen nur für den Notfall gedacht sind. Damit diese erst gar kein Thema werden, haben die Entwickler das Finden-Feature erweitert.

Die App "Google Mein Gerät finden" zeigt ein gesuchtes Smartphone nun auch auf Indoorkarten an. "Damit du dein Gerät auf Flughäfen, in Einkaufszentren oder anderen großen Gebäuden finden kannst", begründet Google den Einbau des neuen Features. Die Neuerung steht auch ab Version 2.3.008 zur Verfügung, die auch in Deutschland bereits ausrollt.

Feature erhöht Wahrscheinlichkeit

Wer sein Smartphone schon einmal verloren und über die App wiedergefunden hat, wird die Vorzüge des Suchfunktion zu schätzen wissen. Ein im Haus oder Auto liegen gelassenes Gerät lässt sich relativ leicht finden. In großen Gebäudekomplexen hatte "Google Mein Gerät finden" dagegen bisher so seine Probleme. Diese sollen dank der Indoorkarten nun aus der Welt geräumt sein. Es gibt weiterhin zwar keine Garantie, ein verlegtes oder gar gestohlenes Smartphone wiederzufinden, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich durch das erweiterte Feature allerdings.

