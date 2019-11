Google kauft Fitbit: Kommt jetzt die Pixel Watch?

Die Gerüchte der letzten Tage haben sich also bewahrheitet: Google übernimmt den Wearable-Hersteller Fitbit. Der milliardenschwere Deal macht den Suchmaschinenriesen mit einem Schlag zu einem ernstzunehmenden Player auf dem Markt für Fitness-Gadgets.

Wie Google am 1. November offiziell verkündet hat, sind die beiden Unternehmen zu einer Übereinkunft gekommen. Zudem hat Fibit Investoren mitgeteilt, dass im Rahmen des Deals 2,1 Milliarden Dollar fließen sollen. So viel also lässt sich Google den Wearable-Hersteller kosten. Der Suchmaschinenriese sehe dies als Gelegenheit, "noch mehr in Wear OS zu investieren".

Google stellt eigene Wearables in Aussicht

Außerdem soll die Fitbit-Übernahme die Weichen für eigene Fitbit-Gadgets stellen – sogenannte "Made by Google"-Wearables. Welche Geräte damit gemeint sind, ist aktuell unklar. Naheliegend wäre etwa die Pixel Watch, die einige bereits gemeinsam mit dem Pixel 4 (XL) erwartet hatten. Das Know-how von Fitbit könnte möglicherweise entscheidend zur Entwicklung der Uhr beitragen.

Denkbar ist aber auch, dass mit "Made by Google" einfach zukünftige Fitbit-Geräte gemeint sind, die unter dem Label des Suchmaschinenriesen erscheinen. Denn die Marke Fitbit bleibt offenbar vorerst bestehen. Ähnlich wie es bei Nest der Fall ist, das Google vor einer Weile ebenfalls übernommen hat.

Fitbit-Geräte mit Wear OS?

Pikanterweise ist Fitbit erst vor Kurzem eine Kooperation mit Amazon eingegangen, um Alexa auf seine neueste Smartwatch zu bringen. Die Fitbit Versa 3 dürfte dagegen höchstwahrscheinlich den Google Assistant an Bord haben. Die Übernahme bedeutet wohl auch, dass Fitbit-Geräte künftig smarter werden als bisher und eine engere Verknüpfung mit Android-Geräten ermöglichen.

Spannend ist, bei welchen neuen Geräten Wear OS zum Einsatz kommen wird. Schließlich habe das Betriebssystem bei dem Entschluss zur Übernahme eine entscheidende Rolle gespielt. Läuft Wear OS also auf Fitbit Versa 3 und Co.? Oder erwartet uns tatsächlich bald eine Pixel Watch mit Fibit-Beteiligung?

Unter den Smartwatch-Herstellern befindet sich Fitbit derzeit auf dem dritten Platz, hinter Samsung und dem unangefochtenen Marktführer Apple. Die zunehmende Popularität von Smartwatches macht Fitbit eher zu schaffen. Denn Kerngeschäft des Unternehmens sind nach wie vor Fitnesstracker.