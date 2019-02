Google Kontakte: Neues Design erleichtert Wechsel zwischen Accounts

Seit 2018 verpasst Google seinen Apps nach und nach ein Redesign. Dieses beinhaltet in vielen Fällen einen optimierten Account Switcher. Ein solcher hält nun auch in Google Kontakte Einzug: Der Wechsel zwischen verschiedenen Accounts wird dadurch einfacher.

Der Account-Wechsel war in Google Kontakte bisher nur über ein Untermenü möglich. Ab Version 3.4.6 der App verbirgt sich diese Funktion nun hinter eurem Profilbild ("Avatar"), das neuerdings ganz rechts in der neuen Suchleiste untergebracht ist. Tippt ihr auf euer Porträt, könnt ihr im nächsten Schritt zu einem anderen Konto wechseln. Darüber hinaus könnte ihr euch die Kontakte aus all euren Konten anzeigen lassen.

Weitere kleine Anpassungen

Einträge in Google Kontakte nach Konten zu filtern, ermöglicht es euch beispielsweise, private und berufliche Kontakte zu trennen. Die neue breite Suchleiste in der App beherbergt aber noch weitere Navigationselemente. Unter anderem findet ihr hier den Hamburger-Button, über den sich das Navigationsmenü aufrufen lässt. Außerdem könnt ihr links neben eurem Profilbild das Drei-Punkte-Menü öffnen.

Dem Avatar weichen mussten dagegen die Menüpunkte "Auswählen", "Alle auswählen" und "Ansicht anpassen". Die neue Version von Google Kontakte steht bereits im Play Store zum Download bereit. Allerdings rollen Updates für Android-Apps in der Regel nicht für alle Smartphones und Tablets gleichzeitig aus. Möglicherweise müsst ihr euch also doch noch etwas gedulden, bis ihr Version 3.4.6 der Anwendung herunterladen könnt. Auf jeden Fall erreicht haben sollte euch inzwischen aber der Dark Mode für Google Kontakte.