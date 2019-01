Google macht die Gmail-App per Update smarter

Gmail wird smarter. 2018 hatte Google die Web-Oberfläche des E-Mail-Dienstes Gmail aufgefrischt und um neue Funktionen erweitert. Einige davon kommen nun aufs Smartphone.

Eigentlich hatte Google bereits einen smarten E-Mail-Dienst: Inbox. Dieser wird allerdings im März 2019 eingestellt. Das hatte das Unternehmen im September 2018 bekanntgegeben. Das Versprechen damals: Wir integrieren die besten Funktionen in Gmail. Jetzt hält Google Wort. In einem Blogpost kündigt Produktmanager Matthew Izatt ein neues Design und Funktionen an, die Nutzer schon aus der aktualisierten Web-Oberfläche kennen.

Gmail mit Foto-Vorschau und Phishing-Warnung

In Zukunft braucht ihr zum Beispiel nicht mehr nach Mails mit Anhang suchen. Habt ihr eine Nachricht im Posteingang, die PDF-Dateien, Bilder und Co. enthalten, seht ihr diese bereits in einer Vorschau. Ihr könnt sie auch ansehen, ohne die Mail öffnen zu müssen. Aktuell weißt lediglich eine winzige Büroklammer auf Anhänge hin. Kommt eine Mail von einem unbekannten Absender oder enthält eine Nachricht verdächtigen Inhalt, bekommt ihr außerdem eine deutliche Warnung ausgespielt, dass diese E-Mail mit Vorsicht zu genießen ist. Außerdem soll der Wechsel zwischen beruflichen und privaten Accounts einfacher werden.

Beim neuen Design bemüht sich Google um Einheitlichkeit. Die Gmail-App soll so besser zu den anderen Anwendungen des Unternehmens, etwa Google Docs oder Google Kalender, passen. Deswegen verschwinden die Trennlinien zwischen einzelnen Mails, der Stift-Button, über den ihr neue Nachrichten schreibt, weicht einem Plus-Symbol in den Google-Farben und die Profilbilder von Kontakten wirken auf den ersten Blick auch größer. Das Update für Android und iOS soll in den kommenden Wochen auf eurem Gerät landen.