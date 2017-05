Google Maps bindet Street View in die Navigation ein

Google Maps für Android bindet bald auch Street View in die Navigation ein

Google Maps zeigt Euch in der Android-Version künftig ganz genau an, wo Ihr abbiegen müsst: Der Kartendienst bindet mit einem kommenden Update Bilder von Street View ein, um Euch die Navigation zu erleichtern. Zudem erfolgen leichte Design-Anpassungen für die Anwendung.

Nach dem Update zeigt Euch Google Maps für Android während der Navigation Thumbnails von Street View an, berichtet Android Police. Diese werden demnach etwa mit Pfeilen versehen, die Euch in die richtige Richtung weisen. An Kreuzungen oder beispielsweise auf mehrspurigen Autobahnen könnte Euch das Feature helfen, die Orientierung zu behalten und die richtige Spur auszuwählen.

Direkt zur 360-Grad-Ansicht

Während der Streckenplanung mit Google Maps könnt Ihr offenbar auf die Thumbnails tippen, um den 360-Grad-Modus von Street View zu öffnen. Sofern Ihr die Strecke mit dem Auto plant, werde Euch dann direkt die richtige Straßenseite gezeigt. Zudem nehme die neue Android-Version von Google Maps eine leichte Änderung am Design der App vor: Wenn Ihr in der Karten-Ansicht zum Beispiel auf ein Geschäft tippt, soll die untere Aktionsleiste vom Kontext abhängige Aktionen anzeigen, sodass Ihr etwa unkompliziert mehr Informationen erhalten könnt.

Auf der unteren Leiste werde der Button zur Routenplanung auch nicht mehr kreisförmig dargestellt, sondern rechteckig. Wie Android Police berichtet, rollen die genannten Änderungen womöglich auch serverseitig durch Google aus, sodass ein Update der Android-App nicht unbedingt notwendig ist. Es müsse jedoch mindestens Version 9.51.1 installiert sein, um die Neuerungen zu erhalten. Wann die deutsche Variante und die iOS-Ausgabe des Kartendienstes die Überarbeitungen erhalten, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.