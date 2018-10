Google Maps für Android Auto bekommt ein neues Design

Der aktuelle Look von Google Maps für Android Auto (Bild) ist bald Geschichte

Nachdem Google Maps für Smartphones bereits ein großes Update erhalten hat, folgen nun auch Änderungen für die Android-Auto-Version. Die Entwickler überarbeiten das Design in vielen Punkten. Einige Symbole befinden sich bald an einer neuen Stelle.

Wie schon einige andere Apps, etwa Chrome und Kalender, erhält Google Maps für Android Auto das überarbeitete "Material Design" mit vielen abgerundeten Ecken. Zudem haben die Macher laut Android Police einige Elemente verschoben. Künftig findet ihr die Suche auf der linken Seite, nicht wie derzeit rechts. Links unten auf dem Display seht ihr außerdem nach dem Update ein Zahnrad-Icon, über das ihr schnell an die Einstellungen gelangt. Google ersetzt damit das Hamburger-Menü oben links, das es mit dem neuen Design nicht mehr gibt.

Funktionen besser erreichbar

Insgesamt dürften beide Änderungen für viele Nutzer sehr praktisch sein: In der Regel sitzt ihr im Auto links von eurem Display und könnt diese wichtigen Bedienelemente daher künftig besser erreichen. Praktisch ist zudem, dass euch das Such-Fenster nun über den gesamten Bildschirm angezeigt wird. So schneidet Google Maps auch längere Adressen nicht ab. Außerdem ist es euch hier möglich, schnell zwischen Zielen, Favoriten und Kategorien zu wählen.

In der Suche gibt es mit dem neuen Design oben in der Mitte einen neuen Button, über den ihr eine große Bildschirmtastatur aufrufen könnt. Zum Beispiel, um ein Ziel für die Navigation festzulegen. Zuletzt hat Google Maps ein überarbeitetes Action-Menü erhalten, das Elemente in einer veränderten Reihenfolge anzeigt: Ganz oben stehen nun die Einstellungen. Wie bei einem Rollout üblich kann es eine Weile dauern, ehe die Neuerungen für Android Auto auch euch erreichen.