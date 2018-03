Google Maps für Android: So sieht das neue Design aus

Google testet offenbar gerade ein neues Design für seine Navigations-App. Die Änderungen sollen die Suchleiste der Android-Version von Google Maps betreffen, berichtet 9to5Google. Diese könnte in Zukunft ihrem Pendants in anderen Google-Apps stärker ähneln.

Die Änderungen sind anscheinend rein kosmetischer Natur, wie ein Screenshot zeigt, den ein 9to5Google-Leser der Webseite zugeschickt hat. Die darauf abgebildete Suchleiste von Google Maps für Android hat abgerundete Ecken. Auf den meisten Android-Geräten seien diese aktuell eckig. Außerdem findet sich im Suchschlitz ein zentriertes Logo von Google Maps.

Design wird angeglichen

In der aktuellen Version von Google Maps steht in der Mitte der Suchbox normalerweise "Hier suchen". An der Funktionalität der Suche ändert sich mit dem neuen Design allerdings offenbar nichts. Am linken und rechten Rand des Suchfelds sollen sich auch weiterhin das Hamburger-Menü-Icon (drei waagerechte Balken) beziehungsweise das Mikrofon-Symbol befinden. Das neue Design weiche nicht allzu sehr von den Suchleisten in anderen Apps des Unternehmens ab. Das möglicherweise kommende Google-Maps-Design soll in dieser Hinsicht der Optik von Google Fotos, Play Music oder Google Play ähneln.

Apropos Google Play: Der Play Store hat vor Kurzem ein Update erhalten, das es euch ermöglicht, Spiele vor dem Download auszuprobieren. Aber auch Google Maps selbst hat der Suchmaschinenanbieter erst letztens optimiert. Neuerdings zeigt die Karten-App barrierefreie Routen für den Nahverkehr an und erleichtert es so etwa Rollstuhlfahrern, ihren Weg zu planen.