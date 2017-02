Google Maps für Android: Update ermöglicht schnelleren Zugriff auf Ziele

Noch schneller mit Google Maps navigieren: Für die Android-App soll ein Update ausrollen, das die Kartenansicht um eine neue Leiste mit mehreren praktischen Reitern ergänzt. Dabei setzt das neue Feature hauptsächlich auf Komfort – sowohl für Fußgänger als auch für Bahn- und Autofahrer.

Nach der Aktualisierung der Android-Version sollen Nutzer in der Kartenansicht von Google Maps von unten nach oben wischen können, um die neue Leiste zu öffnen, wie Google auf dem offiziellen Blog berichtet. Ganz links soll sich der "Places"-Reiter befinden, der interessante Informationen zur Umgebung bieten soll. Angezeigt werden hier beispielsweise Restaurants, Bars oder Cafés in der Nähe.

Verkehrsdaten ohne Navigation

Angeblich lässt sich das Ergebnis auch nach den besten oder günstigsten Gastronomien filtern. Möglich sei beispielsweise aber auch das gezielte Suchen nach einem Restaurant für ein Geschäftsessen. Unter "Places " sollen sich zudem auch andere wichtige Orte schnell mit Google Maps ausmachen lassen können, wie zum Beispiel Apotheken oder Tankstellen. Wer zudem generell im Auto unterwegs ist, findet rechts neben "Places" ein Auto-Icon in der Android-App.

Sobald ein Nutzer nun seine Adresse und die seines Arbeitsplatzes einträgt, zeigt dieser Reiter den Weg in Echtzeit an, der zu den beiden Orten aktuell benötigt wird. Die Navigation lässt sich von hieraus auch starten. Ein spezieller Modus liefere zudem aktuelle Verkehrsdaten auf der gewünschten Strecke, ohne dass die eigentliche Navigation aktiviert werde.

Empfehlungen zum Bahnfahren

Letztendlich integriert die Leiste auch ein Zug-Icon, hinter dem sich ein weiteres praktisches Feature verbergen soll: Hier zeige Google Maps nach dem Update Bahn- und Bus-Stationen in der Nähe an. Zudem soll die App den von der Position des Nutzers idealsten Weg zur Arbeit oder nach Hause anzeigen. Die Ankunftszeit wird angeblich in Echtzeit berechnet, sodass auch mögliche Verspätungen sofort absehbar sind.

Im deutschen Google Play Store gibt es noch keinen Hinweis auf die neue Android-Version. Zum aktuellen Zeitpunkt ist dort lediglich das Update vom 3. Februar 2017 gelistet. Es kann also, wie bei einem Rollout üblich, noch ein paar Tage dauern, bis Ihr die neue Version selber herunterladen und testen könnt. Wann die Neuerungen für iOS-Geräte erscheinen, ist noch nicht bekannt.