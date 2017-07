Google Maps könnte bald Tempolimits anzeigen

Google Maps warnt Euch beim Autofahren vielleicht bald, bevor Ihr zu schnell werdet: Die praktische App soll demnächst um ein Feature bereichert werden, das Nutzer auf Tempolimits hinweist. Allerdings steht die Funktion zunächst nur in zwei Ballungszentren zur Verfügung.

Im Android Auto Forum hat eine Google-Mitarbeiterin auf eine Nutzerfrage hin bestätigt, dass tatsächlich an dem Tempolimit-Feature gearbeitet wird. Derzeit sei die Funktion in der App bereits in zwei Regionen nutzbar: in der Bay Area rund um San Francisco sowie in Rio de Janeiro. Aber in naher Zukunft sollen sich auch Nutzer in anderen Gegenden die Höchstgeschwindigkeit anzeigen lassen können – welche das sind, verrät die Mitarbeiterin in dem Beitrag leider nicht.

Sicherheit geht vor

Ebenso wenig wissen wir derzeit, wann Google das Tempolimit-Feature für Google Maps in weiteren Regionen zur Verfügung stellen wird. Dafür gebe es laut Android Police einen guten Grund: Google müsse sicherstellen, dass die Daten für jede Region korrekt angezeigt werden, da den Nutzern sonst Kosten durch zu schnelles Fahren entstehen können.

Im Jahr 2017 hat Google bereits zwei nützliche Funktionen für Autofahrer in Google Maps integriert: So merkt sich die App beispielsweise auf Wunsch seit April, wo Ihr Euren Wagen abgestellt habt – sowohl unter iOS als auch unter Android. Im Mai dieses Jahres kam dann mit der Einbindung von Streetview in die Navigation ein weiteres praktisches Feature hinzu.