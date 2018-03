Google Maps lässt euch jetzt Disney World besuchen

Google hat seinen Kartendienst beziehungsweise Street View mit vielen neuen Bildern bestückt, die "vom glücklichsten Ort der Welt" stammen. Mit dem Dienst für virtuelle Erkundungstouren in Google Maps könnt ihr nun nämlich Disneyland und Disney World in den USA einen Besuch abstatten.

Da die Parks aus mehreren Erlebniswelten bestehen, können Besucher ohne Ortskenntnis leicht den Überblick verlieren. Insgesamt hat Google nun elf Disney-Parks in Street View verankert, die sich so für eine virtuelle Rundtour anbieten. Die meisten davon gehören zu Walt Disney World in Florida, die übrigen zu Disneyland in Kalifornien. Sucht in Google Maps oder direkt in Street View einfach nach den Parks und ihr könnt den Ausflug starten.

Viel zu sehen

Wer noch nie in einem Freizeitpark oder gar in Disneyland war, der hat vielleicht nur eine grobe Vorstellung davon, wie groß diese sein können. Bevor ihr euch also in der virtuellen Fototour des Magic Kingdom Parks von Walt Disney World verlauft, werft vielleicht besser einen Blick auf die Satellitenansicht des ganzen Parks in der Nähe von Orlando. Hier wird klar, dass die einzelnen Themen- und Wasserparks zum Teil weit voneinander entfernt liegen.

Wer Disneyworld und Disneyland in den USA gern einmal genauer per Street View erkunden möchte, dürfte also einiges zu tun haben. Das trifft aber wohl auch auf Google und das Team mit den Street-View-Kameras zu, denn Disney erweitert seine Parks immer wieder um neue Bereiche und gestaltet alte um.