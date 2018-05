Google Maps leitet euch auf dem iPhone mit Autos statt Pfeilen

Die Gratis-App Google Maps bietet viele Features, die ein teures Navigationsgerät ebenfalls im Gepäck hat. Jetzt erweitern die Entwickler die Anwendung um eine kleine Spielerei, die es bei vielen Navis bereits seit Jahren gibt: Der klassische Navi-Pfeil lässt sich durch kleine Icons ersetzen.

In der Navigationsansicht zeigte euch bisher ausschließlich ein blauer Pfeil den richtigen Weg an. Seit der jüngsten Aktualisierung bieten sich euch drei neue Optionen: Wählt nun zusätzlich zwischen einem roten PKW, einem grünen Truck und einem gelben SUV. Die kleinen Icons verbessern die Navigation selbst natürlich nicht, sie sind eher eine kosmetische Verbesserung, mit der ihr die App mehr personalisieren könnt. "Nach Lust und Laune", wie Google erklärt.

Folgt ein Fahrrad-Icon?

Die Icons wählt ihr während der Navigation aus: Tippt bei aktiver Routenführung auf den blauen Pfeil, es taucht eine kleine Maske auf, in der ihr euer Fahrzeug-Symbol auswählen könnt. Das Feature gibt es allerdings (zunächst) nur für den Auto-Modus. Ein Fußgänger-Icon oder Fahrrad-Symbol, wenn ihr zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs seid, gibt es bislang nicht. Womöglich folgt so eine optische Aufwertung noch: Zumindest bei traditionellen Navigationsgeräten gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, die Darstellung der Routen via Icons anzupassen.

Die drei neuen Symbole sind zunächst exklusiv unter iOS verfügbar. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis das kleine Feature auch auf Android-Geräten auftaucht. Beide Varianten der App unterstützten zuletzt bereits einen Easter Egg: Für kurze Zeit konntet ihr als Super Mario durch die Straßen von Google Maps fahren. Mit Link aus "Zelda" und "Wo ist Walter?" erlaubten sich die Entwickler in der Vergangenheit ebenfalls ihre Scherze.