Google Maps: Nie mehr verlaufen dank AR-Routenführung

Google Maps soll euch in Zukunft noch besser den Weg zeigen können

"An dieser Kreuzung rechts abbiegen": Google Maps kann diesen Tipp bei der Routenführung künftig auch optisch darstellen – zum Beispiel mit einem eingeblendeten Pfeil in der Kamera-Vorschau des Smartphones. Die bereits 2018 angekündigte Integration von Augmented Reality (AR) nimmt offenbar langsam Gestalt an.

Das AR-Feature in Google Maps trägt den Namen "Visual Positioning System" (VPS) und erreicht offenbar bald die nächste Testphase, berichtet Android Authority unter Berufung auf das Wall Street Journal. Die App nutzt für VPS die Kamera eures Smartphones in Kombination mit GPS und den Daten des Kartendienstes. Auf diese Weise kann die Anwendung noch präziser als bisher feststellen, wo ihr euch befindet.

Kurze Kalibrierung erforderlich

Den Bildern des Wall Street Journal zufolge findet ihr in Google Maps neben der klassischen Routenführung künftig eine Option namens "Start AR". Wenn ihr darauf tippt, wird die Karte ersetzt durch die Ansicht der realen Welt um euch herum. Im unteren Bereich des Smartphone-Displays erscheint ein kleiner Kartenausschnitt, der einen Überblick zur weiteren Route bietet.

Damit ihr das VPS-Feature nutzen könnt, müsst ihr die Smartphone-Kamera zunächst auf einige Punkte in eurer Umgebung richten. Durch Abgleich mit den bereits erhobenen Daten kann Google Maps dann eure genaue Position feststellen. Interessant ist in diesem Fall die Frage, ob eure Aufnahmen wiederum genutzt werden, um die Darstellungen in der App zu aktualisieren.

Das VPS-Feature soll in naher Zukunft zunächst lokalen Reiseführern zum Testen zur Verfügung gestellt werden. Bis die Funktion für alle Nutzer von Google Maps ausgerollt wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Google hat das Feature erstmals auf seiner I/O 2018 vorgestellt. Zunächst soll euch die App euch nahegelegene Haltestellen und Fahrpläne anzeigen.