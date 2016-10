Google Maps: Update bringt schnellere Verkehrsinfos für alle Android-Nutzer

Ein Widget der Google Maps-Beta 9.39 zeigt Euch das Verkehrsaufkommen der Umgebung direkt an

Google Maps für Android erhält offenbar bald ein neues Widget für schnelleren Zugriff auf Verkehrsinformationen. Bislang müsst Ihr erst ein Ziel eingeben, bevor Euch die App anzeigt, ob die Straßen frei sind oder Ihr mit Stau rechnen müsst. Die Beta von Version 9.39 bietet allerdings eine Abkürzung.

Sobald das Update installiert ist, steht das neue Widget direkt in der Auswahl unter "Maps" zur Verfügung. Habt Ihr das 1x1 große Icon auf dem Homescreen platziert, führt ein Fingertipp direkt zu den Live-Verkehrsinformationen für Eure Umgebung. Vorerst ist das Update allerdings nur als Beta via APK Mirror erhältlich. Da Google einige Dienste nur lokal anbietet, funktioniert das neue Feature hierzulande womöglich trotzdem nicht.

Hinweis auf weitere Live-Informationen

Eine Untersuchung der Installationsdatei von Android Police hat zudem Hinweise auf eine weitere Funktion ergeben, die mit einem künftigen Update Einzug in Google Maps halten könnte. Wollt Ihr beispielsweise in der lokalen Kletterhalle bouldern, zeigt Euch Google derzeit eine Übersicht an, wie stark die Location über die Woche besucht ist. Allerdings handelt es sich dabei um Durchschnittswerte.

Im Code der APK findet sich jedoch der Eintrag "busyness_live". Das lässt darauf Schließen, dass Google Maps künftig auch über die tagesaktuelle Besucherauslastung von Restaurants, Sporthallen und Co. informiert. Anders als das Widget mit dem Shortcut zu den Verkehrsinformationen der näheren Umgebung ist bislang allerdings nicht mehr davon zu sehen als der Codeschnipsel. Einen Termin für ein offizielles Update gibt es noch nicht.