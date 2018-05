Google Maps: Update vereinfacht die Reiseplanung

Die Urlaubszeit rückt näher und Google Maps schickt sich an, euch bei der Reiseplanung noch mehr zu unterstützen: Google hat von seiner Navi-App für Android eine neue Beta (Versionsnummer 9.78) veröffentlicht, die Fahrverbote berücksichtigt und hilfreiche Listen anzeigt. Das berichtet Android Police über einen Teardown des Installationspaketes.

In Google Maps erstellt ihr künftig Listen von Orten, die ihr etwa im Urlaub mal besuchen möchtet. Die Anwendung zeigt euch über einen Fortschrittsbalken an, welche Sehenswürdigkeiten und Restaurants ihr zum Beispiel schon besucht habt und welche noch auf euren Besuch warten. Sie hilft euch also, Urlaubspläne im Blick zu haben, und hakt erreichte Ziele automatisch ab. Als Basis für die angezeigten Informationen dient euer Standort beziehungsweise Standortverlauf. Sollte sich das Programm irren und ihr einen Ort noch nicht besucht haben, obwohl es angezeigt wird, lässt euch Google Maps manuell eingreifen.

App berücksichtigt Umweltzonen

Eine weitere Neuerung dürfte hierzulande zunächst weniger relevant sein, gibt aber einen wichtigen Eindruck darüber, zu was Google Maps bei der Routenerstellung imstande ist: Im brasilianischen São Paulo gibt es beispielsweise Umweltzonen, die werktags zu den Stoßzeiten von Fahrzeugen mit bestimmten Kennzeichennummern nicht befahren werden dürfen. Hinterlegen Nutzer in den Einstellungen ihr Kennzeichen, werden sie von der Navi-App gegebenenfalls um die "verbotene Zone" geleitet. Eine ähnliche Umsetzung gibt es bereits für die indonesische Metropole Jakarta. Das Feature könnte zukünftig sicherlich auch für deutsche Fahrverbotszonen ein Thema werden.

Zu den weiteren Neuerungen zählen die optisch überarbeiteten Einstellungen und neue Kontrollmöglichkeiten in eurem Maps-Profil, in dem hochgeladene Fotos und Rezensionen gesammelt werden. Anscheinend lassen sich Inhalte nun auch gezielt ausblenden oder anzeigen. Das kann dann praktisch sein, falls ihr nicht möchtet, dass euer öffentliches Profil für Dritte einsehbar ist, und ihr eure Notizen nur sehen möchtet, wenn ihr die betroffenen Orte auf eurer Karte öffnet. Zuletzt kündigte Google bereits an, dass die Maps-App zukünftig zu einem AR-Reiseführer werde.