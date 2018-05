Google Maps wird lokaler und zum AR-Reiseführer

Bei seiner Entwicklerkonferenz I/O hat Google neuen Funktionen für Google Maps vorgestellt: Der Kartendienst wird lokaler, empfiehlt Locations und wird zu einem AR-Reiseführer.

Mit dem neuen "For you"-Tab informiert euch Google Maps in Zukunft darüber, was in eurem Viertel los ist. Hier tauchen neue Geschäfte auf, werden euch Neuigkeiten angezeigt und natürlich auch die Restaurants in der Umgebung.

Ebenfalls neu ist "Your match". Anhand der von euch bereits besuchten Orte und abgegebenen Bewertungen, will Google Maps euch sagen können, welche anderen Locations euch gefallen. Hängt ihr also im Burger-Laden und einem Metall-Schuppen ab, findet Google passende Lokalitäten in eurem Urlaub und lotst euch um Sterne-Restaurants und Jazz-Clubs herum.

Google I/O: Google Maps. (© 2018 Google)

Außerdem soll es in Zukunft mit Google Maps einfacher werden sich zu verabreden. Die Idee: Ihr wählt ein oder mehrere Restaurants aus und schickt sie an eure Freunde. Die könne weitere ergänzen oder welche von der Liste streichen – alles schön übersichtlich in der Kartenansicht. Am Ende bleibt dann eine Locatino übrig – so zumindest die Theorie.

Müsst ihr euch in einer unbekannten Umgebung zurecht finden, wird das Smartphone demnächst zu einem noch besseren Wegweiser. Mit Hilfe der Kamera zeigt Google Maps in der Live-Ansicht nicht nur den Weg an, sondern auch Geschäfte, Restaurants und andere Orte.

Die neuen Funktionen sollen diesen Sommer in Google Maps unter Android und iOS zur Verfügung stehen.