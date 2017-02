Google Now Launcher soll bald aus dem Play Store verschwinden

Auf Wiedersehen, Google Now Launcher: Schon bald soll der beliebte Launcher nicht mehr im Play Store verfügbar sein. Wer auf seinem Smartphone noch auf den Google Now Launcher setzt, kann dies aber auch weiterhin tun. Ob der Pixel Launcher zum offiziellen Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Google soll Android Police zufolge eine E-Mail an seine Partner verschickt haben. In dieser informiere das Unternehmen darüber, dass der Google Now Launcher bis zum Ende des ersten Quartals 2017 aus dem Play Store verschwinden wird – also spätestens bis zum 31. März. Schon Anfang März seien Hersteller nicht mehr in der Lage, neue Smartphones vorinstalliert mit diesem Launcher auf den Markt zu bringen.

Service bleibt

Updates werde der Google Now Launcher dennoch erhalten: über die Google-App. Wer den Launcher nutzt, bekommt demnach also immer noch Support. Sollte er in der Vergangenheit zudem bereits installiert worden sein, sei dies auch nach der Entfernung aus dem Store noch möglich. Mit größeren Updates und Veränderungen sollten Nutzer jedoch nicht mehr rechnen. Grund für die Entfernung aus dem Play Store sei auch der Umstand, dass sich das Google Now-Panel in beinahe jeden anderen Launcher über die Google-App integrieren lasse.

Der Google Now Launcher wurde vor rund drei Jahren im Februar 2014 veröffentlicht und seitdem über 50 Millionen Mal im Play Store heruntergeladen. Ungefähr zum Release der Google Pixel-Smartphones hat der Suchmaschinenriese 2016 auch den neuen Pixel Launcher als eine Art Nachfolger zur Verfügung gestellt. Dieser ist aktuell jedoch nur mit dem Pixel und Pixel XL kompatibel. Es bleibt zu hoffen, dass der Pixel Launcher durch den Wegfall seines Vorgängers bald ein Update erhält, um auch mit anderen Android-Geräten zusammenzuarbeiten.