Google Pay: Sind bald Zahlungen über QR Codes möglich?

Google Pay gibt es mittlerweile in Deutschland – Geld könnt ihr mit der App aber noch nicht senden

Google Pay wird bald wohl um ein neues Feature ergänzt: Geld senden via QR-Codes. Im Netz sind Fotos aufgetaucht, die die Funktion bereits zeigen sollen. In Deutschland könnte es aber noch etwas dauern, bis die Zahlungsmöglichkeit verfügbar ist.

Über Google Pay kann Geld an Freunde gesendet werden, indem ihr die Telefonnummer oder den E-Mail-Kontakt von einer Person auswählt. In Deutschland ist jenes Feature zwar noch nicht freigeschaltet, dennoch erweitert Google die Technologie offenbar bereits. Künftig können Nutzer Geldbeträge versenden und empfangen, wenn sie mit ihrem Smartphone QR-Codes einlesen, berichtet die Android-Leakerin Jane Wong auf Twitter. Den Tweet mit zwei Screenshots findet ihr am Ende des Artikels.

Schneller Scan, schnelle Zahlung

Die Bezahlmöglichkeit könnte zum Beispiel nützlich sein, wenn ihr jemandem etwas verkauft, jene Person aber nicht in euren Kontakten habt. Der Käufer könnte von eurem Smartphone den QR-Code scannen und den Geldbetrag so rasch überweisen. Womöglich könnte das Feature auch hilfreich sein, wenn ihr unterwegs seid und für mehrere Freunde einen Betrag auslegt. Diese könnten euren QR-Code scannen und ihre Schulden begleichen. Bargeld würde so überflüssig.

Wann Google die Funktion (oder zumindest die herkömmliche Geldsendung) freischaltet und zu welchem Zeitpunkt Nutzer auch hierzulande von dem Feature Gebrauch machen können, ist bislang nicht bekannt. In der Vergangenheit dauerte es leider immer etwas länger, bis Google-Pay-Neuerungen in Deutschland verfügbar waren.