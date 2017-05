Google Personal: Neues Feature individualisiert Suchergebnisse

Google möchte, dass Ihr die Suchmaschine des Anbieters auch für Eure persönlichen Daten und Termine nutzt. Wie Android Police berichtet, führt daher ein neuer Reiter in den Suchergebnissen nun Ergebnisse auf, die mit Eurem Google-Account zusammenhängen.

Ihr habt vergessen, wann Euer nächster Zahnarzttermin ist? Sofern Ihr ihn in Eurem Google-Kalender eingetragen habt, könnt Ihr ihn von nun an ganz einfach über die Google-Suche finden, ohne zunächst den Kalender öffnen zu müssen. Die entsprechenden Treffer, zu denen beispielsweise auch die E-Mail mit der Terminbestätigung gehören könnte, zeigt Google in einem neuen Reiter mit dem Titel "Persönlich" an. Solltet Ihr den Reiter noch nicht sehen, ist das Feature für Euch womöglich noch nicht freigeschaltet, oder aber der Reiter versteckt sich hinter der Schaltfläche "Mehr".

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Noch nicht für alle Google-Dienste

Neben Kalendereinträgen und E-Mails durchsucht Google für die persönlichen Ergebnisse auch bereits Eure Google Fotos. Den Cloudspeicher Google Drive, auf dem Ihr womöglich die eine oder andere Datei lagert, durchforstet die Suche ebenso wie die Google Notizen noch nicht. Dies könnte sich in Zukunft aber natürlich noch ändern.

Auch wenn es zunächst etwas gespenstisch ist, die eigenen Kalendereinträge in der Google-Suchmaschine angezeigt zu bekommen, verspricht der Betreiber, dass nur Ihr diese Ergebnisse sehen könnt. Die Suche nach persönlichen Daten funktioniert entsprechend nur dann, wenn Ihr Euch in Euer Google Konto eingeloggt habt. Die neue Suche funktioniert bereits auf Desktop- und Mobilgeräten.