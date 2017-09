Google Pixel 2: Werbebanner verrät Keynote-Termin

Apple hat vorgelegt, nun muss Google zeigen, womit man dem iPhone X und Co. Paroli bieten möchte. Knapp drei Wochen vor dem Pixel 2-Event hat das Unternehmen Droid Life zufolge nun damit begonnen, riesige Werbebanner aufzuhängen, um auf die Veranstaltung und die nahende Alternative zu den neuen iPhones hinzuweisen.

Ein großes Banner im Herzen Londons weist dementsprechend vorbeigehende Menschen auf den 4. Oktober hin. Ein Google-Logo und der Slogan "Ask more of your phone" lassen keinen Zweifel daran, dass es um das Pixel 2 geht. Im vergangenen Jahr stellte Google schon das erste Pixel-Smartphone an diesem Datum der Öffentlichkeit vor.

Assistant im Fokus

Googles Aufruf an Nutzer, mehr von ihrem Smartphone zu verlangen, deutet bereits an, dass es um ein oder mehrere neue Geräte gehen wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verb "Ask", womit Google schon einen Hinweis darauf gibt, wie Pixel 2 und Pixel 2 XL punkten sollen: Nutzer sollen ihre Smartphones Dinge Fragen und um Unterstützung bitten – und der Google Assistant soll ihnen helfen.

Gerüchten zufolge wird das Pixel 2 wie schon die beiden Vorgänger von HTC hergestellt. Das größere Modell, das vermutlich Pixel 2 XL heißen wird, soll hingegen von LG kommen. Neben Googles Software wird wahrscheinlich das Edge Sense-Feature des HTC U11 zu den Besonderheiten des neuen Google-Modells zählen.