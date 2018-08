Google Pixel 3: Das soll die Dual-Frontkamera können

Wird das Google Pixel 3 ein Selfie-König? Auf der Rückseite soll das Smartphone wie sein Vorgänger nur eine Kameralinse besitzen. Auf der Vorderseite verbaut der Hersteller aber angeblich zwei Objektive. Nun gibt es Hinweise darauf, was ihr mit diesen anstellen könnt.

Mit der Dual-Frontkamera des Google Pixel 3 könnt ihr "Super Selfies" machen, berichtet 9to5Google unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Demnach könnt ihr die beiden Linsen etwa für einen verbesserten Portrait-Modus nutzen, der wohl schönere Ergebnisse als der bereits in der aktuellen Version der Google-Kamera-App vorhandene Bokeh-Modus machen soll. Mit dem Feature wird der Hintergrund bei Selfies durch digitale Nachbearbeitung unscharf gemacht.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Gruppen-Selfies mit Weitwinkelkamera

Womöglich sorgt die Front-Dualkamera beim Portrait-Modus für eine bessere Erkennung, sodass die Person im Vordergrund sauberer ausgeschnitten wird und nicht etwa ein paar Haare fälschlicherweise unscharf dargestellt werden. Eine der Linsen auf der Vorderseite des Google Pixel 3 soll zudem einen Weitwinkel-Look bieten. Damit dürfte es einfacher sein, ein Selfie mit mehreren Personen zu machen.

In der vergangen Zeit sind bereits viele Informationen zu den kommenden Google-Smartphones aufgetaucht. So sind beispielsweise Bilder im Internet aufgetaucht, die das Pixel 3 XL mit großer Notch zeigen sollen. Und das wohl nicht ohne Grund: Angeblich verkaufen Schwarzmarkthändler schon einige Exemplare des Android-Gerätes zu hohen Preisen. Was wir bereits über die Smartphones wissen, haben wir für euch in einer Gerüchte-Übersicht zusammengefasst. Die offizielle Präsentation soll bereits Anfang Oktober 2018 erfolgen.